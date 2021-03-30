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Saldırıda hayatını kaybeden adam toprağa verildi

30.03.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de geçtiğimiz günlerde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada hayatını kaybeden İzzet Dev, Kastamonu’da toprağa verildi.Olay, 26 Mart Cuma günü Düzce’nin Şerefiye Mahallesi’nde bulunan bir inşaat şirketinde meydana geldi.

Saldırıda hayatını kaybeden adam toprağa verildi

Düzce’de geçtiğimiz günlerde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada hayatını kaybeden İzzet Dev, Kastamonu’da toprağa verildi.
Olay, 26 Mart Cuma günü Düzce’nin Şerefiye Mahallesi’nde bulunan bir inşaat şirketinde meydana geldi. Taraflar arasında alacak verecek meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada, 4 kişi silahla, 1 kişi ise bıçakla yaralandı. Yaralılardan İzzet Dev, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Düzce’den Kastamonu’ya getirilen İzzet Dev, Taşköprü ilçesine bağlı Yavuç köyünde aile kabristanlığında toprağa verildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 9’u ise serbest bırakıldı.

Saldırıda hayatını kaybeden adam toprağa verildi

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