Saldırıda kullandıkları tüfeğe yağ filtresinden susturucu yapmışlar

Saldırıda kullanıldığı belirlenen tüfek, Samsun Adalet Sarayındaki adli emanete konuldu.

- Suçu birbirlerine attılar

M.A, savcılıktaki ifadesinde, silahlı saldırıyı düzenledikleri okulun önüne geldiklerinde, av tüfeğini arkadaşı E.K'nin bagajdan aldığında gördüğünü, silahın ucunda sarı renkli düzeneğin takılı olduğunu söyledi.

Araca E.K'nin 4 el ateş ettiğini öne süren M.A, "Aracı ben kullanıyordum. E.K. bana 'bas bas' diyerek gitmemi söyledi. Ben de hemen oradan hızlı bir şekilde uzaklaştım. Tekrar geldiğimiz istikameti takip ederek olay yerinden uzaklaştım." ifadelerini kullandı.

E.K. ise tüfeğin M.A'ya ait olduğunu iddia ederek, "Sarı renkli filtre de M.A'ya aittir. Tüfeğin ucuna taktığı sarı şey alev gizleyendir. Bu tüfekle daha önceden birçok kez atış yapmıştım. M.A'nın ifadesinde neden ateşi benim ettiğimi söylediğini bilemiyorum. Sanırım kendisini kurtarmak için böyle söyledi." şeklinde ifade verdi.

