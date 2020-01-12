Saldırıda öldürülen kuryenin annesi: “Oğlumun kanının yerde kalmasını istemiyorum”

İzmir’in Karabağlar ilçesinde iki kişinin öldürüldüğü saldırıda hayatını kaybeden motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara için kurye arkadaşları eylem yaptı. Serkan Kara’nın annesi, “Oğlumun kanının yerde kalmasını istemiyorum” diye isyan etti.

İzmir’de Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi’nde 2 Ocak 2020 tarihinde yaşanan bir olayda, kalabalık bir grubun yoldan geçen otomobile ateş açması sonucu biri tesadüfen yoldan geçen iki kişi hayatını kaybetmişti. Yoldan motoruyla geçmekte olan kurye Sadullah Serkan Kara (32) da vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu yaralanmış ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından İzmir Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla olaya karıştığı belirlenen 14 zanlıdan 10’u tutuklamış, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Çatışmayla ilgili edinilen bilgiye göre ise, aralarında husumet bulunan iki grup arasında olaydan önce tartışmanın yaşandığı öğrenilmişti.

Kuryeler bu kez arkadaşları için motora bindi

Saldırıdan hayatını kaybeden Sadullah Serkan Kara için motosikletli kuryeler bir anma programı düzenledi. Kara’nın evinin önüne motorlarıyla gelen yaklaşık 100 kurye, saldırının gerçekleştiği yer olan İnönü Caddesi’ne doğru konvoy yaptı. Olay yerine gelen Serkan Kara’nın ailesi ve kurye arkadaşları, Kara’nın hayatını kaybettiği yere karanfil bıraktı. Karanfil bırakıldıktan sonra kuryeler, “Serkan için adalet” diyerek slogan attı.