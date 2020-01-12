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  4. Saldırıda öldürülen kuryenin annesi: “Oğlumun kanının yerde kalmasını istemiyorum”

Saldırıda öldürülen kuryenin annesi: “Oğlumun kanının yerde kalmasını istemiyorum”

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

İzmir’in Karabağlar ilçesinde iki kişinin öldürüldüğü saldırıda hayatını kaybeden motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara için kurye arkadaşları eylem yaptı.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde iki kişinin öldürüldüğü saldırıda hayatını kaybeden motosikletli kurye Sadullah Serkan Kara için kurye arkadaşları eylem yaptı. Serkan Kara’nın annesi, “Oğlumun kanının yerde kalmasını istemiyorum” diye isyan etti.
İzmir’de Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi’nde 2 Ocak 2020 tarihinde yaşanan bir olayda, kalabalık bir grubun yoldan geçen otomobile ateş açması sonucu biri tesadüfen yoldan geçen iki kişi hayatını kaybetmişti. Yoldan motoruyla geçmekte olan kurye Sadullah Serkan Kara (32) da vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu yaralanmış ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından İzmir Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla olaya karıştığı belirlenen 14 zanlıdan 10’u tutuklamış, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Çatışmayla ilgili edinilen bilgiye göre ise, aralarında husumet bulunan iki grup arasında olaydan önce tartışmanın yaşandığı öğrenilmişti.

Kuryeler bu kez arkadaşları için motora bindi
Saldırıdan hayatını kaybeden Sadullah Serkan Kara için motosikletli kuryeler bir anma programı düzenledi. Kara’nın evinin önüne motorlarıyla gelen yaklaşık 100 kurye, saldırının gerçekleştiği yer olan İnönü Caddesi’ne doğru konvoy yaptı. Olay yerine gelen Serkan Kara’nın ailesi ve kurye arkadaşları, Kara’nın hayatını kaybettiği yere karanfil bıraktı. Karanfil bırakıldıktan sonra kuryeler, “Serkan için adalet” diyerek slogan attı.

“Oğlumun kanının yerde kalmasını istemiyorum”
Olayda oğlunu kaybeden anne Sabah Kara’nın isyanı ise yürekleri sızlattı. Sabah Kara, “Çocuğumun kanının yerde kalmasını istemiyorum. Buradaki gençlerin hakkını da aramak istiyorum. Trafikte motorcuları hor görmesinler. Oğlum gibi diğer kuryelerin de başına bir şey gelsin istemiyorum. Oğlumun kanının yerde kalmasını istemiyorum. Oğlumun katillerine ömür boyu ceza versinler. Dışarı çıkamasınlar” diyerek isyan etti.

“Lütfen bizi fark edin ve saygı gösterin”
Motosikletli kuryelerden Burhan Akgül ise yeni yıla girerken kaza olmasın diye dua ettiklerini ancak dualarının artık kurşunlara hedef olmayalım diye değiştiğini söyledi. Akgül, “Ne yazık ki Serkan kardeşimiz ebedi hayata göç ederken iki masum yetimi babasız kalmıştır. Bugün burada hem Serkan kardeşimizi yad etmek hem de motorcu kardeşlerimizin de trafikte olduğunu göstermek ve farkındalık oluşturmak istedik. Motosikletli kuryeler olarak, günde 12 saat motor kullanıyoruz ve çok tehlikeli bir iş yapıyoruz. Bu mesleğin çok tehlikeli meslekler sınıfına alınması için kamuoyu oluşturulmasını, Ankara’da federasyon tarafından verilmiş dilekçenin bir an önce değerlendirilmesini istiyoruz. Yılbaşından bugüne kadar yani 12 günde 5 motorcu arkadaşımız hayatını kaybetti ve onlarca kaza haberi aldık. Çalışma standartlarımızın iyileştirilmediği, toplum tarafından saygı gösterilmediği sürece Serkan kardeşimiz gibi birçok olaya maruz kalacağız. Lütfen bizi fark edin ve saygı gösterin. Güle güle Serkan kardeşim, hep bizimle olacaksın” dedi.

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