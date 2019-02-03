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Saldırıdan 15 dakika önce ele geçirildi! Trump'ın ziyaret ettiği üsse saldıracaklardı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.02.2019 02:21 | Son Güncelleme

Irak ordusunun ülkenin batısında bulunan ABD askeri üssüne atılmak istenen füzeleri ele geçirdiği bildirildi.

Saldırıdan 15 dakika önce ele geçirildi! Trump'ın ziyaret ettiği üsse saldıracaklardı

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medyası Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada "El-Cezire Operasyonlar Komutanlığına bağlı 7.Tugay, Enbar Vilayetindeki Aynü'l Esed ABD Üssü'ne atılmak üzere hazırlanan 3 füzeyi ele geçirdi." bilgisi verildi.

Saldırının yaşanmasından 15 dakika önce füzelerin ele geçirildiği ifade edildi.

TRUMP ZİYARET ETTİ

Irak'ın batısında bulunan Aynü'l Esed Askeri Hava Üssü'nde ABD güçleri bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık 2018'deki Irak'a sürpriz ziyareti sırasında burada askerleriyle görüşmüştü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
ırak ABD füze

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