'Saldırıdan İran Sorumlu Başka Mantıklı İzahı Yok'

Birleşmiş Milletler’de Avrupa ülkelerinin İran mesaisi Almanya, Fransa ve İngiltere’nin ortak açıklamasıyla sonuçlandı. Üç ülke Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu. ABD Başkanı Donald Trump ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İran ile gerilimin düşürülmesinde arabuluculuk girişimi konusunda “Arabulucuya ihtiyaç yok. Kimi arayacaklarını biliyorlar” yorumunu yaptı.
New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları öncesinde, Fransa ve İngiltere’den Suudi Arabistan’ın petrol tesislerini hedef alan saldırıda İran’ın rolüne ilişkin gelen açıklamalarda görüş ayrılığı olduğu gözlemlenmişti. İngiltere’de saldırıdan İran’ın sorumlu olduğu görüşü öne çıkmış, Fransa ise saldırıyla ilgili olarak doğrudan İran’ı suçlamaktan kaçınmıştı.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Fransa, Almanya ve İngiltere’nin liderleri New York’ta bir araya geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson görüşme sonrasında yayınladıkları ortak açıklamada, Suudi Arabistan’ın petrol tesislerinin hedef alındığı 14 Eylül’deki saldırıdan İran’ın sorumlu olduğunun açık olduğunu savundu.
"İran uzun vadeli müzakere çerçevesini kabul etmeli"
Ortak açıklamada İran’a nükleer ve balistik füze programlarının yanı sıra bölgesel güvenlik konularına ilişkin müzakereleri kabul etmesi çağrısı yapıldı. “İran’ın nükleer programı ve füze programı da dahil olmak üzere bölgesel güvenlik konularına ilişkin uzun vadeli bir müzakere çerçevesini kabul etme zamanı gelmiştir” denildi.
Üç liderin yayınladığı ortak açıklamada “İran’ın bu saldırıda sorumluluk taşıdığı bizim için nettir. Bunun başka mantıklı bir açıklaması yok. Diğer ayrıntıların ortaya konulması için devam eden soruşturmaları destekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
“Bu saldırılar Suudi Arabistan’a yapılmış olabilir ancak bütün ülkeleri ilgilendirmekte ve büyük bir çatışma riskini de arttırmaktadır. Bu saldırılar bölgede tüm taraflarla yürütülecek diplomatik çabalar ve diyalogla gerilimin azaltılmasının gerekliliğini ortaya koymuştur” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada üç ülkenin 2015 yılında Tahran’la imzalanan nükleer anlaşmaya bağlı kalmaya devam ettiği vurgulandı ancak anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin bazılarından geri adım atan Tahran’ın anlaşmaya yeniden tam olarak uyması talep edildi. Açıklamada liderler “Orta Doğu’da gerilimin düşürülmesiyle ilgilenen tüm ilgili taraflarla diyalogun sağlanması ve bunun için uygun koşulların oluşturulması için diplomatik çabalarımızı sürdürmeye kararlıyız” mesajını verdi.
Trump: “Arabulucuya gerek yok, kimi arayacaklarını biliyorlar”
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron G7 Zirvesi öncesinde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşerek Washington ve Tahran arasındaki gerilimin azaltılması konusunda arabulucu pozisyonunda öne çıkmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump BM Genel Kurulu’nun düzenlendiği New York’ta konuştu. İran konusunda “Arabulucuya gerek yok” mesajını verdi. Trump, Macron’un arabuculuğu konusunda “(Macron) Arkadaşım ama arabulucu aramıyoruz. Kimi arayacaklarını biliyorlar” ifadelerini kullandı.
“İran bu saldırıyla çizgiyi aşmıştır”
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın İran temsilcisi Brian Hook da Amerika’nın 14 Eylül’deki saldırının ardından Tahran üzerindeki baskıyı arttıracağını belirtti. New York’ta bir etkinlikte konuşan Brian Hook “İran bir başka ülkenin egemenliğine yönelik bu saldırıyla çizgiyi aşmıştır” dedi. Amerika’nın konuya diplomasi ve çok taraflı çabalarla çözüm bulmaya çalıştığının altını çizdi.
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