'Saldırıdan İran Sorumlu Başka Mantıklı İzahı Yok'

Birleşmiş Milletler’de Avrupa ülkelerinin İran mesaisi Almanya, Fransa ve İngiltere’nin ortak açıklamasıyla sonuçlandı. Üç ülke Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu. ABD Başkanı Donald Trump ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İran ile gerilimin düşürülmesinde arabuluculuk girişimi konusunda “Arabulucuya ihtiyaç yok. Kimi arayacaklarını biliyorlar” yorumunu yaptı.

New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları öncesinde, Fransa ve İngiltere’den Suudi Arabistan’ın petrol tesislerini hedef alan saldırıda İran’ın rolüne ilişkin gelen açıklamalarda görüş ayrılığı olduğu gözlemlenmişti. İngiltere’de saldırıdan İran’ın sorumlu olduğu görüşü öne çıkmış, Fransa ise saldırıyla ilgili olarak doğrudan İran’ı suçlamaktan kaçınmıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Fransa, Almanya ve İngiltere’nin liderleri New York’ta bir araya geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson görüşme sonrasında yayınladıkları ortak açıklamada, Suudi Arabistan’ın petrol tesislerinin hedef alındığı 14 Eylül’deki saldırıdan İran’ın sorumlu olduğunun açık olduğunu savundu.