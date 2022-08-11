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  4. Saldırıdan saatler önce, şehit edildiği yerde! Eren Bülbül'ün son fotoğrafı ortaya çıktı

Saldırıdan saatler önce, şehit edildiği yerde! Eren Bülbül'ün son fotoğrafı ortaya çıktı

11.08.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da 2017 yılında PKK'lı teröristlerce açılan ateşte şehit olan Eren Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti. Oğlunun mezarının başından ayrılmayan Ayşe Bülbül, "13 evladının birini vatanı için şehit vermek gurur verici. 5 yıl oldu, halen daha inanmak istemiyorum. Acım taze, daha da derinleşiyor" diyerek gözyaşı döktü. Bununla birlikte Bülbül'ün saldırıdan saatler önce çekildiği öğrenilen fotoğraf ortaya çıktı. Bülbül'ün, oturduğu ahşap çit üzerinde gülümsediği görüldü.

Trabzon'un Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017'de, PKK'lıların erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine evi gösteren Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik, teröristlerin açtığı ateşle şehit oldu. Şehit olmadan önce sosyal medya hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımının ortaya çıkmasıyla Türkiye'yi hüzne boğan Bülbül'ün şehadetinin üzerinden 5 yıl geçti.

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ANNESİ SON FOTOĞRAFINI İLK KEZ GÖRDÜ

Eren Bülbül'ün ölüm yıl dönümünde, son çektirdiği fotoğrafı da ortaya çıktı. Fotoğrafın, saldırıdan saatler önce, şehit edildiği yerde cep telefonu kamerası ile çekildiği belirtildi. DHA'nın ulaştığı fotoğraf karesinde şehit Bülbül'ün, oturduğu ahşap çit üzerinde gülümsediği görüldü. Şehit oğlunun son fotoğrafını ilk kez gören anne Ayşe Bülbül ise gözyaşlarına hakim olmadı.

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'KOKUN GELECEK Mİ BANA?'

Şehit oğlunun kabri başından ayrılmayan ve oğlunun son fotoğrafını öpen Ayşe Bülbül, "Annen kurban olsun sana. Yayladaki okul çantanda kıyafetini buldum. Okul çantanın dibi yırtık, sürgüleri kopmuş oğlum. Güzel evladımı böyle toprağa verdim. Annen, gülen yüzüne kurban olsun. Eren, 'Anne beni bırakma' diyordun. Hakkını helal et oğlum. Kokun gelecek mi bana? Eren'im ne zaman kavuşacağız?" diyerek gözyaşı döktü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Eren Bülbül
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