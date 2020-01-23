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Saldırılar nedeniyle göç edenlerin yüzünü güldüren yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 18:19 | Son Güncelleme

SURİYE’de Esad rejimi ve destekçileri tarafından İdlib ve kırsalına yönelik yapılan saldırılar nedeniyle, Türkiye sınırına yakın alanlara göç eden sivillere İyilik Derneği tarafından giyecek, gıda ve battaniye yardımı yapıldı.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)- SURİYE’de Esad rejimi ve destekçileri tarafından İdlib ve kırsalına yönelik yapılan saldırılar nedeniyle, Türkiye sınırına yakın alanlara göç eden sivillere İyilik Derneği tarafından giyecek, gıda ve battaniye yardımı yapıldı.
İyilik Derneği’nden yapılan açıklamada, kamplara yerleşen Suriyeli sivillerden özellikle çocuklar, kendilerine verilen kışlık mont ve çizmelere sevindi. Küçük çocukların kışın ağır geçen günlerinde kendilerine verilen kışlık giyecekleri alırken mutlu oldukları görüldü. Türkiye sınırına yakın alanlara yerleşen sivillere, İyilik Derneği tarafından yapılan yardımla 1100 aileye 1200 gıda kolisi, 1943 battaniye, 4 bin 183 ayakkabı, 21 bin kıyafet ve temizlik ürünü teslim edildi.

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