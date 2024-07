İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas lideri İsmail Haniye ile üst düzey bir Hizbullah liderine düzenledikleri suikast sonrası açıklama yaptı.

"İSRAİLLİLERİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

Netanyahu yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İsrail yurttaşlarını zor günler bekliyor. Beyrut'taki saldırıdan bu yana her yönden tehditler yükseliyor. Her türlü senaryoya hazırlıklıyız ve her türlü tehdide karşı birlik ve kararlılıkla duracağız. İsrail, İsrail'e yönelik herhangi bir saldırının bedelini ağır ödeyecek."