Saldırılar Sonrası Walmart’tan Silahlara Değil Oyunlara Kısıtlama

Amerika’nın dev perakende şirketi Walmart, şiddet içeren bilgisayar ve video oyunlarıyla ilgili reklamların ve demoların tüm mağazalarından kaldırılması kararı aldı. Teksas’ın El Paso kentindeki saldırıda en fazla can kaybı Walmart’ın buradaki şubesinde yaşanmıştı. Walmart ateşli silah satışlarıyla ilgili bir değişiklikse yapmadı.

Walmart bu kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın da şiddet içerikli oyunlarla ilişkilendirdiği ve 31 kişinin yaşamını yitirdiği El Paso ve Dayton saldırılar nedeniyle aldığını açıkladı.

Walmart’ın tüm mağazalarına gönderilen iç yazışmada, çalışanlardan mağazalardaki bu tür video oyunlarıyla ilgili işaretleri ve reklamları kaldırması istendi. Walmart, av sezonuyla ilgili videoların mağazalarında yayınlanmasını da yasakladı.

Walmart, geçen hafta sonu yaşanan saldırılardan bu yana ateşli silahlar sattığı için büyük baskı altında. Cuma günü California’da bir Walmart çalışanı, bu satışları protesto etmek için imza kampanyası başlattı. 50 bin imzaya ulaşan kampanya, Walmart İcra Kurulu Başkanı Doug McMillon’a gönderildi.