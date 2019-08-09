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Saldırılar Sonrası Walmart’tan Silahlara Değil Oyunlara Kısıtlama

09.08.2019 21:00 | Son Güncelleme

Amerika’nın dev perakende şirketi Walmart, şiddet içeren bilgisayar ve video oyunlarıyla ilgili reklamların ve demoların tüm mağazalarından kaldırılması kararı aldı

Saldırılar Sonrası Walmart’tan Silahlara Değil Oyunlara Kısıtlama

Amerika’nın dev perakende şirketi Walmart, şiddet içeren bilgisayar ve video oyunlarıyla ilgili reklamların ve demoların tüm mağazalarından kaldırılması kararı aldı. Teksas’ın El Paso kentindeki saldırıda en fazla can kaybı Walmart’ın buradaki şubesinde yaşanmıştı. Walmart ateşli silah satışlarıyla ilgili bir değişiklikse yapmadı.

Walmart bu kararı, ABD Başkanı Donald Trump’ın da şiddet içerikli oyunlarla ilişkilendirdiği ve 31 kişinin yaşamını yitirdiği El Paso ve Dayton saldırılar nedeniyle aldığını açıkladı.

Walmart’ın tüm mağazalarına gönderilen iç yazışmada, çalışanlardan mağazalardaki bu tür video oyunlarıyla ilgili işaretleri ve reklamları kaldırması istendi. Walmart, av sezonuyla ilgili videoların mağazalarında yayınlanmasını da yasakladı.

Walmart, geçen hafta sonu yaşanan saldırılardan bu yana ateşli silahlar sattığı için büyük baskı altında. Cuma günü California’da bir Walmart çalışanı, bu satışları protesto etmek için imza kampanyası başlattı. 50 bin imzaya ulaşan kampanya, Walmart İcra Kurulu Başkanı Doug McMillon’a gönderildi.

İmza kampanyası başlatan Thomas Marshall isimli çalışan, haber ajansı Reuters’a konuştu. Marshall, bu tür oyunlarla ilgili alınan kararın yeterli olmadığını söyledi ve silah satışıyla ilgili somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Reuters’a açıklama yapan Walmart’sa silah satışıyla ilgili politikalarında bir değişiklik olmadığını açıkladı. Şirket ayrıca şiddet içeren video oyunlarının tanıtımını durdursa da satışlara devam edeceğini bildirdi.

ABD’nin en büyük silah perakendecisi de olan Walmart, yıllar süren baskılar sonucu 2015’te saldırı tipi silahların satışını durdurmuş, 2018’de de silah alım yaşını 21’e yükseltmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da bugün, silah satışlarında geçmiş taramasıyla ilgili Beyaz Saray’da konuştu ve sicil kontrolleri konusunda harekete geçilmesi için “Bunun olmasını istiyorum” dedi.

Çoğunluk lideri Mitch McConnell’ın bu konuda çalıştığını kaydeden Trump, “Kongre üyeleri tatilden dönünce silahlarla ilgili alınacak önlemler konusunda iyi bir paket hazırlanacak. Geçmiş kontrolleri konusunda belirli bir şey söylemiyorum ancak harekete geçilmesi için büyük destek var” dedi.

Trump ayrıca Ulusal Silah Birliği NRA’in görüşlerine tamamen saygı duyulacağı ve NRA’in temsil edileceği güvencesini verdi. Trump, “Ulusun silah yasaları konusunda NRA’in bir engel olmayacağından ümitliyim” diye konuştu.

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