Saldırılardan 20 Yıl Sonra 2 Kişinin Daha Kimlik Tespiti Yapıldı

ABD’de bundan 20 sene önce gerçekleşen 11 Eylül saldırılarının yirminci yılına birkaç gün kala hayatını kaybedenlerden iki kişinin daha kimliği tespit edildi. Yetkililer kimlik tespitinin geliştirilen yeni DNA eşleşme teknikleri sayesinde yapılabildiğini açıkladı.

New York Adli Tıp Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybeden kişilerden bin 646 ve bin 647. kişilerin de kimlik tespitlerinin yapıldığı açıklandı. Bu iki kişinin de hayatlarını uçakların çarpması sonucu yıkılan Dünya Ticaret Merkezi binalarında kaybettikleri belirtildi.

El Kaide terör örgütü tarafından 11 Eylül 2001 tarihinde New York’taki Dünya Ticaret Merkezi binalarına düzenlenen saldırılarda 2 bin 753 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, aradan geçen 20 yıla rağmen saldırılarda New York’ta ölen kişilerden bin 106 kişinin yani ölenlerin yaklaşık yüzde 40’ının henüz kimlik tespitlerinin resmi olarak yapılamadığını belirtiyor.

New York Adli Tıp Kurumu Yöneticisi Barbara Sampson, yaptığı açıklamada “Bundan 20 yıl önce saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ne kadar uzun sürerse sürsün kaybettikleri yakınlarının kimlik tespiti için yapabileceğimiz herşeyi yerine getirmenin sözünü verdik. Bu iki kimlik tespitiyle bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam ediyoruz” dedi.

Kimlik tespiti yeni yapılan kişilerden birinin Dorothy Morgan isimli bir kadın olduğu diğer kişinin de kimliğinin ailesinin isteği üzerine açıklanmayacağı belirtildi. Bu kişilerin kimlikleri 2001 ve 2006 yılları arasında yıkıntıların arasından tespit edilen kalıntılar üzerinde yapılan çalışmalarla tespit edildi.

Yetkililer, halen daha devam eden kimlik tespiti çalışmalarının Amerika tarihinin en zorlu ve geniş kapsamlı adli tıp kimlik tespiti uygulaması olduğunu söylüyorlar.

Bu yıl 11 Eylül saldırılarının 20. ılında ABD Başkanı Joe Biden, saldırıya hedef olan New York, Pentagın ve Shanksville’ı ziyaret ederek kurbanları anma törenlerine katılacak.

