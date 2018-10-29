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Saldırıların Şüphelileri Hakim Karşısına Çıkıyor

29.10.2018 20:00 | Son Güncelleme

Sinangog saldırganı Robert Bowers Pazartesi hakim karşısına çıkıyor. Savcı Scott Brady saldırgan için ölüm cezası isteyeceğini belirtti. Bu konudaki son kararı ise Adalet Bakanı Jeff Sessions verecek

Saldırıların Şüphelileri Hakim Karşısına Çıkıyor

Sinangog saldırganı Robert Bowers Pazartesi hakim karşısına çıkıyor.

Savcı Scott Brady saldırgan için ölüm cezası isteyeceğini belirtti. Bu konudaki son kararı ise Adalet Bakanı Jeff Sessions verecek.

Cumartesi günü Pittsburg kentinde meydana gelen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Cumartesi günkü saldırıda insanların saklanmasına yardım eden Haham Jonathan Perlman olanların kendilerini parçalayamayacağını kaydetti. Perlman, “bu bizi yıkamayacak” ifadesini kullandı.

Bu arada Bazı yayın organları ve Amerika Başkanı Donald Trump’ın eleştirdiği kişilere postayla bomba göndermek suçlamasıyla gözaltına alınan Cesar Sayoc Miami kentinde hakim karşısına çıkıyor. Sayoc’ın CNN ve bir dizi önde gelen Demokratla Trump’ın sert eleştiriler yönelttiği kişilere bomba postaladığından şüpheleniliyor.

Sayoc, Cuma günü gözaltına alınmıştı.

Bu arada CNN televizyonuna gönderilmek üzere hazırlanan yeni bir şüpheli paket Atlanta’da farkedildi.

CNN Başkanı Jeff Zucker paketin Atlanta posta merkezinde durdurulduğunu kaydetti.

Zucker herhangi bir tehlikenin söz konusu olmadığını da kaydetti.

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