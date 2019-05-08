Saldırıların sürdüğü İdlib, harabeye döndü (3)

BASIN KONSEYİ'NDEN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, saldırı altındaki İdlib'de ölümden dönen Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi için 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı. DHA Genel Müdürü Salih Zeki Sarıdanişmet'e gönderdiği mesajında Türenç, "Suriye'nin İdlib kentinde Rusya destekli rejim güçlerinin hava saldırısında Demirören Haber Ajansı Ekibi'nin ölümden döndüğünü öğrendik. Sıcak bölgeden tüm dünyaya haber ulaştıran DHA ekibinin aracına şarapnel parçalarının isabet etmesi son derece vahim bir olaydır. Güç koşullarda ölümü göze alıp habercilik yapan meslektaşlarımızın sağlık durumlarının iyi olduğu haberleri sevincimiz olmuştur. Saldırıya uğrayan DHA ekibine ve siz başta olmak üzere tüm DHA çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

