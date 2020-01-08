Ruhani'den çok sert ABD açıklaması: Bacağını kestik!

Fars Haber Ajansı'nın haberine göre Ruhani "ABD Süleymani'nin kolunu koparmış olabilir ama İran bölgede ABD'nin bacağını keserek cevap verecek" dedi.

HAMANEY'DEN AÇIKLAMA

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den misillemenin ardından ilk açıklama geldi.

Hamaney'in ilk açıklamaları şöyle;

-Şehit Kasım Süleymani hem cesur hem bilge bir adamdı. Bazı insanlar cesurdur ama bilge değildi, bazı insanlar ise bikgedir ancak istediklerini hayata geçirebilecek cesaretleri yoktur. Süleymani'de her ikisi de vardı.

-Başka bir önemli husus da içişleri konusunda hiçbir siyasi parti veya fraksiyonun yanında yer almazdı. Büyük bir devletçi ideolojisi vardı.

-Süleymani askeri alan kadar siyasette de önemli bir isimdi.

-Süleymani için düzenlene cenaze töreni ABD'nin yüzüne atılan bir tokat gibiydi.

-Süleymani'nin ölümü İran'daki devrimin hala canlı olduğunu gösterdi.

-İran ABD'nin düşmanıdır!

-ABD ile nükleer müzakerelere devam etmek ABD dominasyonu çarkına su taşımaya devam eder.

-ABD'nin bölgedeki varlığı yozlaşmanın kaynağıdır.

-ABD güçleri bölgeyi terk etmeli!



