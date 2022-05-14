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Saldırıp öldürdüler! Koyunlarının öldürülmesine böyle isyan etti: Silah alıp vursam ben suçlu olacağım

14.05.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de koyunlara köpek saldırması sonucu 3 koyun öldü, 7'si yaralandı. Kuzuları annesiz kaldığı için üzüldüğünü ifade ederek gözyaşı döken Halil Çaylak, ''İnsanlara da saldırıyorlar. Koyunlarıma saldırıp öldürdüler. Elime silah alıp vursam ben suçlu olacağım. Ancak bunlar da can. Bir sokak köpeği kadar değerimiz yok" dedi.

Saldırıp öldürdüler! Koyunlarının öldürülmesine böyle isyan etti: Silah alıp vursam ben suçlu olacağım

Olay, önceki gün öğlen saatlerinde Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde meydana geldi. Halil Çaylak, emekli olduktan sonra satın aldığı koyunlara bakmaya başladı. Çaylak'ın evinin önünde otlayan koyunlarına 3 sokak köpeği saldırdı. Sokak köpekleri, 3 koyunu boğarak öldürürken, 7 koyunu ise çeşitli yerlerinden yaraladı. Durumu fark eden Halil Çaylak, köpekleri kovalayıp diğer koyunlarını kurtardı. Kuzularının annesiz kaldığı için üzüldüğünü ifade ederek, gözyaşı döken Çaylak, yetkililerden gerekli önlemleri almasını istedi.

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"ANNESİZ KALAN KUZULARIMIN HESABINI KİM VERECEK"

Mahalledeki sokak köpeklerinin son zamanlarda çok fazla saldırganlaştığını söyleyen Halil Çaylak, "İnsanlara da saldırıyorlar. Koyunlarıma saldırıp öldürdüler. Elime silah alıp vursam ben suçlu olacağım. Ancak bunlar da can. Bu koyunlarımın hesabını, annesiz kalan kuzularımın hesabını kim verecek. Bir sokak köpeği kadar değerimiz yok" dedi.

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(DHA)

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