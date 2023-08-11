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Saldırıya hazırlanıyorlardı! Suriye'de 12 terörist etkisiz hale getirildi: Dünden bu yana sayı 21'e yükseldi

11.08.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmetçik teröre peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. Bugün de Suriye'nin kuzeyinde saldırıya saldırıya hazırlanan çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Dünden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21'e yükseldi.

Saldırıya hazırlanıyorlardı! Suriye'de 12 terörist etkisiz hale getirildi: Dünden bu yana sayı 21'e yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütüne Suriye'de de Irak'ta da darbe üstüne darbe indirdi. Son gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan duyurdu.

"TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI KAHRAMAN KOMANDOLARIMIZ"

Bakanlığın sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Teröristlerin korkulu rüyası Kahraman Komandolarımız, her nerede olurlarsa olsunlar PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor.

Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.

Böylece dün ve bugün Irak’ın kuzeyinde ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 21 terörist etkisiz hâle getirildi."


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