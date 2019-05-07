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Saldırıya uğrayan AK Parti'li aday adayı hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 11:04 | Son Güncelleme

Van'ın Edremit ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den aday adayı olan Abdulcelil Tuci, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Van'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den aday adayı olan Abdulcelil Tuci, hayatını kaybetti.

Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde 3 Mayıs günü evinin yakınlarında henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Tuci, tedavi gördüğü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

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