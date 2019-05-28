Saldırıya uğrayan belediye başkan yardımcısı taburcu oldu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde belediye binasından çıkarak evine gittiği sırada 2 kişinin saldırısına uğrayan ve sağ kolu kırılan Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç taburcu oldu. Manisa’nın Alaşehir ilçesinde CHP’li Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç, işten çıkarılan iki belediye çalışanı tarafından geçtiğimiz günlerde darp edildi. Başkan Yardımcısı Koç, hastaneden çıkmasının ardından basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da katıldı. CHP Alaşehir İlçe Başkanı Ahmet Akgündüz ev sahipliğinde Manisa’nın CHP’li 17 ilçe başkanlarının da destek verdiği toplantıda konuşan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, "Hiçbir belediye başkanı kimsenin ekmeği ile oynamak istemez. Ben işten çıkarttığım kişileri, verim almadığım kişilerden seçiyorum. Kaldı ki 70 senedir bizim ekmeğimizi belediye vermedi. Dışarıda da ekmek var. Bu arkadaşlar dışarıda da ekmek sahibi olabilirler. Yani herkesin ekmeğini belediye verecek diye bir şart mı var. Böyle bir zihniyet var karşımızda. İşini düzgün yapan arkadaşlarımızı sırtımızda taşıyacağız. Düzgün yapmayan varsa da yetimin hakkını onlara maaş olarak, yetimin hakkını onlara kira olarak yedirmeyeceğiz. Sonuç olarak işini düzgün yapanlarla yola devam. İşini düzgün yapmayanlarla yollarımızı ayırma zamanı gelmiştir. Bu anlamda çıkardığımız işçilerden iki tanesi tarafından saldırıya uğramıştır. Çok şükür kendisi sağlığına kavuştu. Ama bunlar bizi geri vites yaptırmayacak, hatta biz vites yükselterek hizmet aşkıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Saldırıyı anlattı

Saldırıya uğrayan Alaşehir Belediye Başkan yardımcısı Halil Koç saldırı sırasında yaşadıklarını anlattı. Koç, "Hemen arkamdan gelen iki kişi ’Bizi neden işten çıkarıyorsunuz, bizi işten çıkaramazsınız, burası sizin malınız değil, sizin hepinizi öldüreceğiz. Bu gün sen yarın Ahmet Öküzcüoğlu, öbür gün Remzi Şirinoğlu hepinizle sırayla görüşeceğiz’ dediler ve saldırdılar. Hapsini kınıyorum. Çok sinirliyim konuşamayacağım" dedi.

Olayın geçmişi

Olay, 21 Mayıs saat 19.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Yenice Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir Belediyesi Personellerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Halil Koç, akşam saatlerinde belediye binasından ayrılarak 19 Mayıs Caddesi’nde ilerlerken Yıldız Camii yakınlarında belediyeden çıkışları verilen Mustafa C. ve Mehmet Y. isimli şahısların saldırısına uğradı. Belediye Başkan Yardımcısı Koç’un yanına gelerek hakaretler eşliğinde bir anda saldırıya geçen 2 saldırgan tekme ve yumruklarla Koç’u darp etti.

Saldırı nedeniyle Koç yere düşerken, Mustafa C. ve Mehmet Y. Başkan Yardımcısı Koç’u darp etmeye devam etti. Koç’a gerçekleştirilen saldırı sırasında iki saldırganın "Bu iş burada bitmedi" dediği öğrenildi.



