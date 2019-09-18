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Saldırıya uğrayan doktorun mesai arkadaşları iş bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 15:35 | Son Güncelleme

Bursa’da bıçaklanan doktorun mesai arkadaşları saldırıyı kınadı.

Saldırıya uğrayan doktorun mesai arkadaşları iş bıraktı

Bursa’da bıçaklanan doktorun mesai arkadaşları saldırıyı kınadı. Saldırının ardından hastanedeki doktorlar iş bıraktı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine gelen Mert D. (18), Genel Diş Polikliniğinde diş hekimi Dr. Hamdi Gören tarafından muayene edildi. Azı dişinin ağrıdığını ve çektirmek istediğini söyleyen Mert D.’ye Dr. Gören anestezi yaptı. İki kere yapılan iğneye rağmen Mert D.’nin dişi uyuşmayınca diş hekimi tedaviyi ileri bir tarihe ertelemek istedi. Mert D.’ye durumla ilgili bilgi veren diş hekimi Gören, Mert D. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Göğsünden bıçaklanan Gören hastanede tedavi altına alınırken, Mert D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Saldırının ardından açıklama yapan Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akhan, diş hekiminin tedaviye gelen bir hasta tarafından tedavisi ertelendiği için saldırıya uğradığını belirtti. Saldırıyı kınadıklarını ifade eden Akan, “Bu tür olayların yaşanmaması için hastanelerimizde güvenlik önlemlerini en üst seviyede tutuyoruz ama bazen böyle şeyler olabiliyor. Biz saldırıların her türlüsünü kınıyoruz. Diş hekimimizin sağlık durumu iyi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs güvenlikçilerimiz tarafından muhafaza altına alınıp güvenlik güçlerine teslim edildi. Bir daha böyle şeylerin yaşanmamasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dr. Lütfi Çiftçi, sivil toplum kuruluşları ve saldırıya uğrayan doktorun mesai arkadaşları da saldırıyı kınadı. Mesai arkadaşları adına açıklama yapan Dr. Lütfi Çiftçi, “Sağlıkçıya yapılan her türlü sözlü, fiili saldırıyı kınıyoruz. Bunun bir daha yaşanmaması için gerek müdürlüğümüz gerek hastane yönetimi olarak her türlü tedbiri almaktayız. Bu işin takipçisi olacağımızı bildirmek istiyoruz” dedi.

Saldırıya uğrayan doktorun mesai arkadaşları iş bıraktı

Saldırıya uğrayan doktorun mesai arkadaşları iş bıraktı

Saldırıya uğrayan doktorun mesai arkadaşları iş bıraktı

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