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Saldırıya uğrayan doktorun sağlık durumuyla ilgili açıklama (2) (Aktüel)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 19:51 | Son Güncelleme

Mehmet İlkay ÖZER-Murat SOLAK/İSTANBUL DHA Bahçelievler'de saldırıya uğrayan doktorun sağlık durumuna ilişkin hastanenin başhekimi Dr.

Mehmet İlkay ÖZER-Murat SOLAK/İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de saldırıya uğrayan doktorun sağlık durumuna ilişkin hastanenin başhekimi Dr. Oğuzhan Cücü açıklama yaptı. Hastanedeki diğer doktorlarla birlikte kamera karşısına geçen Cücü, "Son derece üzgünüz . Bu hain saldırıyı kınıyoruz" dedi.

Saldırıya uğrayan Dr. Fikret Hacıosman'ın durumunun kritik olduğunu belirten Cücü, "Değerli hekim arkadaşımız ruh ve sinir hastalıkları uzmanı Doktor Fikret Hacıosman bugün tedavisini sürdürmüş olduğu bir hastası tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sağlık durumu hakkındaki farklı bilgileri önlemek için basın açıklaması yapma gereği duyduk. Son derece üzgünüz. Medicana ailesi olarak bu hain saldırıyı kınıyoruz. Saldırı 12.25 sıralarında gerçekleşti. Patlama sesiyle olaydan haberdar olduk. Hemen müdahale ederek, canlandırma işlemini yaptıktan sonra hızlı bir şekilde doktor beyi ameliyathaneye indirip, uzman hekimlerimiz tarafından ameliyatını yaptık. Gerekli müdahale yapıldıktan sonra yoğun bakıma aldık. Şu an için yoğun bakımda tedavisini devam ettiriyoruz. Yaşamsal durumu kritik. Geçecek her vakit bizim için çok önemli. Şu anda kritik süreci devam etmekte. Bu kritik dönemi atlatması için. Umutla beklemekteyiz" diye konuştu.

"MUAYENE OLMAK İÇİN GELDİĞİNDE BU OLAYI GERÇEKLEŞTİRİYOR"

Cücü; "Herhangi bir tehdit söz konusu değildi. Resmi olarak ve yahut gayri resmi doktor beyin bize bildirmiş olduğu herhangi bir tehdit söz konusu değildi. Saldırgan muayene olmak için geldiğinde bu olayı gerçekleştiriyor" dedi.

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