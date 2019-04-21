Saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Doruk, AA muhabirine Kılıçdaroğlu'nun güvenlik nedeniyle evine getiriliş anlarını anlattı.

Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerden piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninin ardından evine geldiğini belirten Doruk, eve geldikten bir süre sonra dışarıdan gelen sesler nedeniyle kapıya çıktığını söyledi. Doruk, bu sırada kalabalık bir grubun evine doğru geldiğini gördüğünü aktararak, şöyle devam etti:

"Gelenlerin kim olduğunu görmedim. Kemal Bey kalabalığın içindeydi. İtiş kakış yaşandı. O sırada ne olduğunu anlamaya çalıştım. Oradaki polisler bana, 'Kemal Bey'in can güvenliği yok içeri almak zorundayız.' dedi. Kapıyı açmam istendi, eşim kapıyı açtı. Kalabalık grup içeri girdi. Anahtarla kapıyı kilitlediler. Evimin içerisinde, koridorda sandalyede Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturduğunu gördüm. O an rüyada mıyım, bu durum gerçek mi diye düşündüm. Bunları gerçekten yaşıyor muyum diye düşündüm."

Bu sırada dışarıda sloganlar atıldığını anlatan Doruk, bu kişilerin evine de zarar verdiğini söyledi.