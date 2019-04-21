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Saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 21:21 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun güvenlik nedeniyle tutulduğu evin sahibi Rahim Doruk, "Gelenlerin kim olduğunu görmedim. Kemal Bey kalabalığın içindeydi. İtiş kakış yaşandı. Polisler bana, 'Kemal Bey'in can güvenliği yok, içeri almak zorundayız.' dedi." bilgisini verdi.

Saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Doruk, AA muhabirine Kılıçdaroğlu'nun güvenlik nedeniyle evine getiriliş anlarını anlattı.

Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerden piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninin ardından evine geldiğini belirten Doruk, eve geldikten bir süre sonra dışarıdan gelen sesler nedeniyle kapıya çıktığını söyledi. Doruk, bu sırada kalabalık bir grubun evine doğru geldiğini gördüğünü aktararak, şöyle devam etti:

"Gelenlerin kim olduğunu görmedim. Kemal Bey kalabalığın içindeydi. İtiş kakış yaşandı. O sırada ne olduğunu anlamaya çalıştım. Oradaki polisler bana, 'Kemal Bey'in can güvenliği yok içeri almak zorundayız.' dedi. Kapıyı açmam istendi, eşim kapıyı açtı. Kalabalık grup içeri girdi. Anahtarla kapıyı kilitlediler. Evimin içerisinde, koridorda sandalyede Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturduğunu gördüm. O an rüyada mıyım, bu durum gerçek mi diye düşündüm. Bunları gerçekten yaşıyor muyum diye düşündüm."

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Bu sırada dışarıda sloganlar atıldığını anlatan Doruk, bu kişilerin evine de zarar verdiğini söyledi.

Doruk, tepkilere rağmen gerekeni yaptığını ifade ederek, "Benim kapıma kim sığınırsa, benim evime kim gelmişse geri çeviremem. Müslüman'san, Allah korkusu varsa kimseyi çeviremezsin. Biz dinimizin gereğini yaptık. Kemal Bey içeri geldiğinde psikolojik olarak iyi görünmüyordu. Saçı başı dağınıktı. Kendisiyle bir müddet sonra konuştuk. Bana hayatını kurtardığımı dolaylı yollardan söyledi. Teşekkür etti. Ben de kendisine, her Türk vatandaşının, Müslüman'ın yapması gereken budur ifadesini kullandım." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun eşinden su istediğini belirten Doruk, "Giderken ailemize çok teşekkür etti. Bizimle vedalaştı. Birkaç gün içerisinde tekrardan bize geleceğini, bana hayat borçlu olduğunu söyledi." dedi.

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"OLAYLARIN O NOKTAYA GELEBİLECEĞİNİ TAHMİN EDEMEDİK"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun güvenlik amacıyla tutulduğu evde kendisinin de olduğunu söyledi.

"Olayların o noktaya gelebileceğini tahmin edemedik ama anlaşılıyor ki orada çok değişik gruplar belli hazırlıklar yapmış." ifadesini kullanan Emir, bu gruplar nedeniyle provokasyonların yavaş yavaş yükseldiğini iddia etti.

Emir, etkili önlemler almadığını ileri sürerek, "Bu olaya bakarak daha sorumlu, daha sağduyulu davranması gereken, konuşulması gereken bir süreçten geçiyoruz. Asla olmaması gereken olaylar oldu. Şehit hepimizin şehidi. Biz her zaman vatanımızın birliğinden, beraberliğinden yanayız." ifadelerini kullandı. (AA)

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Kemal Kılıçdaroğlu Rahim Doruk CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ayrıştırıcı dilin meyvaları bunlar.ALLAH beterinden saklasın
Daha öncede PKK tarafından taranmıştı. Yine Devleti yönetenler ilgilenmemiş anlaşılan. Birde Bahçeli demişki gitmeden önce araştırması lazımdı. Şaka gibi ya. onu yapması gereken Süleyman soylu değilmi. Biz kime vergi veriyoruz. Güvelikten Süleyman Soylu sorumlu değilmi. İçişleri bakanı değil mi bu adam. Haburda pkk yı içeri alanlar yaptı bu olayı.
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