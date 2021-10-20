Saldırıya uğrayan müzisyen Erdal Erdoğan ilk kez konuştu: Amaçları neydi bilmiyorum

Kanal D’nin, hafta içi her gün canlı yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında, şiddete uğrayan müzisyen Erdal Erdoğan ilk kez konuştu.

Erdoğan, Kürtçe müzik çaldığı için darp edildiği iddiasına ilk kez yanıt verdi. Erdoğan, “Bize gelip ‘Kürtçe niye çalıyorsun?’ denilmedi ama ‘ne çalıyorsunuz?’ dediler. Onların amacı neydi bilmiyorum” yanıtını verdi.

''NE ÇALIYORSUNUZ KARDEŞİM BURADA?''

Kulağına eğilip “Ne çalıyorsunuz kardeşim burada?” diye sordukları zaman sadece kafa salladığını, iki dakika sonra da yeğeniyle gelen kişinin kendisini darp ettiğini anlatan müzisyen şiddete anlam veremediğini söyledi.

“Bu saldırı niye oldu? Bunun cevabını biz kendi kendimize de veremiyoruz. Karşı tarafa kesinlikle bir saygısızlığımız olmamıştır. Aniden, iki üç saniyede gelişen bir şey” diye konuşan Erdal Erdoğan, ilk kez böyle bir saldırıya maruz kaldığını söyledi. Sosyal medya üzerinden yayılan yanlış bilgilere inanılmaması gerektiğinin altını çizen Erdoğan “Ben her kesimin düğününde çalıyorum. Doğudan batıya, kuzeyden güneye bizi destekleyen herkesten Allah razı olsun. Kürtçülük-Türkçülük diye ayrım olmasın. Kürt-Türk gerçekten kardeştir. Ben Kürt’üm ama Türk Bayrağı altında yaşayan bir vatandaşım. Herkese bizim sevgimiz saygımız hürmetimiz sonsuzdur. Başka bir tarafa çekilmesin. İnsanları birbirine kırdırmak, kavga… bunlar yanlış şeyler. Bizim kavgayla gürültüyle işimiz olmaz, barış diliyorum herkese” sözleriyle olaya açıklık getirdi.



