HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Saldırıya uğrayan müzisyen Erdal Erdoğan ilk kez konuştu: Amaçları neydi bilmiyorum

Saldırıya uğrayan müzisyen Erdal Erdoğan ilk kez konuştu: Amaçları neydi bilmiyorum

20.10.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzisyen Erdal Erdoğan, Kürtçe müzik çaldığı için darp edildiği iddiasına ilk kez yanıt verdi. Erdoğan, “Bize gelip ‘Kürtçe niye çalıyorsun?’ denilmedi ama kulağıma eğilip ‘ne çalıyorsunuz?’ dediler. Amaçları neydi bilmiyorum. Ben her kesimin düğününde çalıyorum. Sosyal medyadaki yanlış sözlere inanmayın. Kürt-Türk gerçekten kardeştir. Ben Kürt’üm ama Türk Bayrağı altında yaşayan bir vatandaşım'' şeklinde konuştu.

Kanal D’nin, hafta içi her gün canlı yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programında, şiddete uğrayan müzisyen Erdal Erdoğan ilk kez konuştu.

Erdoğan, Kürtçe müzik çaldığı için darp edildiği iddiasına ilk kez yanıt verdi. Erdoğan, “Bize gelip ‘Kürtçe niye çalıyorsun?’ denilmedi ama ‘ne çalıyorsunuz?’ dediler. Onların amacı neydi bilmiyorum” yanıtını verdi.

''NE ÇALIYORSUNUZ KARDEŞİM BURADA?''

Kulağına eğilip “Ne çalıyorsunuz kardeşim burada?” diye sordukları zaman sadece kafa salladığını, iki dakika sonra da yeğeniyle gelen kişinin kendisini darp ettiğini anlatan müzisyen şiddete anlam veremediğini söyledi.

Screenshot_6

“Bu saldırı niye oldu? Bunun cevabını biz kendi kendimize de veremiyoruz. Karşı tarafa kesinlikle bir saygısızlığımız olmamıştır. Aniden, iki üç saniyede gelişen bir şey” diye konuşan Erdal Erdoğan, ilk kez böyle bir saldırıya maruz kaldığını söyledi. Sosyal medya üzerinden yayılan yanlış bilgilere inanılmaması gerektiğinin altını çizen Erdoğan “Ben her kesimin düğününde çalıyorum. Doğudan batıya, kuzeyden güneye bizi destekleyen herkesten Allah razı olsun. Kürtçülük-Türkçülük diye ayrım olmasın. Kürt-Türk gerçekten kardeştir. Ben Kürt’üm ama Türk Bayrağı altında yaşayan bir vatandaşım. Herkese bizim sevgimiz saygımız hürmetimiz sonsuzdur. Başka bir tarafa çekilmesin. İnsanları birbirine kırdırmak, kavga… bunlar yanlış şeyler. Bizim kavgayla gürültüyle işimiz olmaz, barış diliyorum herkese” sözleriyle olaya açıklık getirdi.

Yerel sanatçı Erdal Erdoğan sosyal medyada gündem oldu! Şarkı söylerken yüzüne tekme attılarYerel sanatçı Erdal Erdoğan sosyal medyada gündem oldu! Şarkı söylerken yüzüne tekme attılar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...
PARTNER"Çalışırken hissettiğim destek""Çalışırken hissettiğim destek"
"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı"Köpeğin değdi, abdestim bozuldu" dedi! 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müdür yardımcısından şok savunma: Çok şık ve dikkat çekiciydi

Müdür yardımcısından şok savunma: Çok şık ve dikkat çekiciydi

Türkiye'de ilk ve tek! Bakan Varank test etti

Türkiye'de ilk ve tek! Bakan Varank test etti

Aleyna Tilki'nin annesi kasığına kadar yırtmacıyla şov yaptı!

Aleyna Tilki'nin annesi kasığına kadar yırtmacıyla şov yaptı!

Mağlubiyetin nedenini dobra dobra açıkladı

Mağlubiyetin nedenini dobra dobra açıkladı

Ankara'da MTA yerleşkesinde korkutan doğal gaz patlaması

Ankara'da MTA yerleşkesinde korkutan doğal gaz patlaması

Liseli Boran'ın korkunç sonu! Arkadaşı tutuklandı

Liseli Boran'ın korkunç sonu! Arkadaşı tutuklandı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

Gurbetçi vatandaşın 'Hayat pahalılığı'yla ilgili videosu olay oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Kalp krizi sanılarak anjiyo oldu ama gerçek bambaşka çıktı

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

Konya'da karın ağrısıyla gitti iğrenç olay ortaya çıktı!

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

İş insanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.