Saldırıya uğrayan polis memuru 25 gün sonra şehit oldu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 25 gün önce devriye gezdikleri sırada durumundan şüphelenip kimlik kontrolü yapmak istediği şahsın silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan polis memuru şehit oldu.

Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesi üzerinde 5 Şubat’ta meydana gelen olayda, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme Büro Amirliğinde sivil olarak görevli polis memurları İlhan Odabaşı ve Şeref Kurt’un ring halinde görev ifa ederken, olay yerinde durumundan şüphelendikleri Mustafa D.’nin kimlik kontrolünü yapmak istedikleri sırada şüpheli kaçmaya başladı.

Kaçan şüpheli ve polis memurları arasında kovalamaca yaşandı ve şüpheli Mustafa D., ekiplerden 20 metre kadar uzaklaştıktan sonra montunun altından dipçikli pompalı olarak tabir edilen av tüfeği ile polis ekiplerine ateş etti. Şüpheli Mustafa Develi’nin açtığı ateş sonrasında sivil polis İlhan Odabaşı ağır yaralanırken, olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Saldırı sonrasında olay yerinde geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri şüpheli Mustafa D.’yi bir binanın kömürlüğünde suç aleti av tüfeği ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 25 gündür tedavi altında bulunan polis memuru İlhan Odaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.