Saldırıya uğrayan servis sürücüsü hastanelik oldu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir okula öğrenci taşıyan servis sürücüsü Faruk Uca, okulun servis işi için anlaştığı firma çalışanları tarafından saldırıya uğrayarak darp edildi. Uca, "Öleceğimi düşündüm. Beni çocuklarıma bağışlayın diye söyledim" dedi.

Olay, dün öğleden sonra Darıca Deniz Yıldızları Ortaokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, okulda eğitim gören bazı öğrencilerin velileri geçen yıllarda çocuklarını okula götüren servisle bu yıl yeniden anlaştı. Bunun üzerine okul idaresi tarafından servis işi için anlaşma yapılan firmanın çalışanları, çocukları okula getirip götüren servisin şoförü Faruk Uca’ya saldırdı. Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası 2. Başkanı da olan Faruk Uca, aldığı darbelerle yaralandı.

Darp edildi hastaneye kaldırıldı

Okulun yanında bulunan bir dükkana sığınan Faruk Uca, burada da saldırıya uğramaya devam etti. Çevredeki vatandaşların müdahalesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle yaralanan Faruk Uca ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.