Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde saldırıya uğramasını kınadı.

Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehit cenazesine katıldığı sırada saldırıya uğrayan Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve bu saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanın kucaklaşmaya çağırdığı bir dönemde bu saldırının yaşanması bütün milletimizi üzmüştür. Ayrışma ve kamplaşma ancak ülkemize zarar verir. Biz birlikte Türkiye'yiz, farklılıklarımızla bir arada yaşayarak güçlü olabiliriz. " ifadelerine yer verdi.

