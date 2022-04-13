Saldırıyla İlgili Bir Şüphelinin Kimliği Açıklandı

New York polisi, kentteki bir metro istasyonunda düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili şüpheli bir kişinin kimliğini açıkladı. Polis yetkilileri, olayla bağlantılı olarak 62 yaşındaki Frank R. James isminde birini aradıkları bilgisini paylaştı.

Polis, metroda gaz maskesini taktıktan sonra iki gaz bombası atan ve ateş açan saldırganı bulmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Olayda en az 29 kişinin yaralandığı belirtiliyor

Saldırı, kentin toplu taşıma sisteminde tırmanan şiddet vakalarıyla mücadele edilmesi çağrılarının artmasına neden oldu.

New York polisi, saldırganın tek başına hareket ettiğinin ve olay yerinden derhal ayrıldığının sanıldığını kaydetti.

Olayda 10 kişinin silahla yaralandığı, geri kalan yaralanmalarınsa duman ve panik nedeniyle meydana geldiği ifade ediliyor. Polis, yaralıların hiçbirinin hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

New York Emniyet Müdürü Keechant Sewell, saldırıyla bağlantılı olduğu tahmin edilen, eşya taşıma için araç kiralama şirketi U-Haul’a ait bir kamyonetin Brooklyn semtinde tespit edildiğini belirtti. Ancak olayın üzerinden saatler geçmesine karşın saldırgan hala bulunabilmiş değil.

Polis yetkilileri akşam saatlerinde düzenledikleri basın toplantısında, U-Haul aracını kiraladığı tahmin edilen Frank James adında bir kişiyi, soruşturmada şüphelilerden biri olarak açıkladı.

Polis, olay yerinde aracın anahtarının bulunduğunu ve aracın Philadelphia kentinde kiralandığının ortaya çıkarıldığını bildirdi. James’in Philadelphia ve Wisconsin’de adreslerinin olduğu bilgisi verildi.

Polis, saldırganın eşgalini iri yapılı bir siyah erkek olarak vermiş ve üzerinde turuncu inşaat yeleği, yeşil kask, gri renkte kapüşonlu kazak ve cerrahi maske olduğunu belirtmişti.

Sewell, saldırının 36'ncı Cadde istasyonuna yaklaştığı sırada, metro treninin içinde başladığını, trenin içindeki bir kişinin gaz maskesi taktıktan sonra gaz bombası attığını, trenin içinin dumanla dolduğunu ve ateş açtığını belirtmişti. Sewell şüphelinin trenin kapısının açılmasıyla yolcuları platformda da kovaladığını aktarmıştı.

"Saldırgan tabancasını 33 kez ateşledi"

New York polisi, saldırganın olayda yarı otomatik tabancasını 33 kez ateşlediği bilgisini verdi. Tabancanın daha sonra yanında üç şarjör, ufak balta, havai fişekler ve benzin konteyneriyle bulunduğu belirtiliyor. Olay yerinde ayrıca patlamamış düzeneklere rastlandığı da ifade ediliyor.

Sewell, olayın bu aşamada terör saldırı olarak incelenmediğini de söylemişti. Emniyet Müdürü, saldırganın eylemi hangi motivasyonla gerçekleştirdiğine dair bilgi olmadığını da belirtmişti. Ancak Sewell, soruşturma ekibinde yer alan yetkililerin, Frank James’e ait, evsizlik ve New York belediye başkanından bahseden bir dizi sosyal medya paylaşımı bulduklarını aktardı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams ise olayla ilgili olarak “Bu terördür” dedi. Adams, olaydan sonra metroda görevli polis memurlarının sayısını iki katına çıkardıklarını açıkladı.

