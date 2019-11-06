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Salepli baklava yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 11:25 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Ondokuzmayıs ilçesinde tarımı yapılan orkide bitkisinin toprak altındaki yumrularının kurutularak toz haline getirilmesiyle elde edilen dondurmanın hammaddesi salepten, baklava yapımına başlandı.

Hüseyin KALAY/ONDOKUZMAYIS (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Ondokuzmayıs ilçesinde tarımı yapılan orkide bitkisinin toprak altındaki yumrularının kurutularak toz haline getirilmesiyle elde edilen dondurmanın hammaddesi salepten, baklava yapımına başlandı. Farklı bir aroma kattığı ve şeker oranında da hafiflik verdiği salepli baklava, ilgi gördü.

Ondokuzmayıs ilçesinde doğada yabani yetişen ve toplanması yasak olan orkide, 2 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nca izinle sökülüp tarlalarda yetiştirilmeye başlandı. 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanan proje kapsamında yapılan ilk hasatta 12 ton ürün elde edildi. Orkide bitkisinin ekim alanları da genişletildi. 33 çiftçi tarafından 30 dönüm alanda yapılan üretimde, bu yıl 25 ton ürün elde edildi. Hasadı yapılan orkidelerin toprak altından toplanan yumruları önce kurutuluyor, ardından toz haline getirilerek salep üretiliyor. Toz haldeki salebin ise kilogramı 750 ile 1000 TL arasında alıcı buluyor. Dondurma hammaddesi olarak kullanılan salepten şimdi de baklava üretildi. Salep bulunan krema ortasına konularak şerbetsiz halde hazırlanan ve tepsisi 120 TL'den satışa sunulan salepli baklava, beğenildi. Salebin baklavaya farklı bir aroma kattığı ve şeker oranında da hafiflik verdiği belirtildi.

'SALEPLİ BAKLAVA ÇOK BEĞENİLDİ'

Salebi, baklava yapımında kullanmaya başladıklarını ve güzel sonuç aldıklarını söyleyen işletmeci Yasemin Gündoğdu, "Salep, şeker ve limon kabuğu kullanarak sütle bir krema hazırlıyoruz. Ardından baklavalık yufkalarımızı açıyoruz. Baklavanın ortasına ceviz ya da fındık yerine saleple hazırladığımız bu kremayı koyuyoruz. Üzerine yine baklava yufkalarını örtüp, kesip, yağ döküp fırında pişiriyoruz. Fırından çıkardıktan sonra üzerine şerbet koymuyoruz, zaten şekeri kremada oluyor. Salepte çok farklı bir aroma verdiği için şerbete gerek kalmıyor. Salepli baklavayı her tadan çok beğendi. Siparişler almaya başladık. Özel olarak vatandaşlar bu baklavayı bize yaptırıp alıyorlar" dedi.

'ÇOK GÜZEL SONUÇ ALDIK'

19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman da orkidenin yumrularının kurutulup toz haline getirilmesiyle elde edilen salebin dondurmanın ham maddesi olarak kullanıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Samsun bölgesinde yaklaşık 34 çeşit orkide var. Yaptığımız çalışma ile en verimli olanlar belirlendi ve tarımını yapmaya başladık. 1 metrekare alandan 1 kilo yaş haldeki yumru çıkıyor. Bu yumruları kurutulup toz haline getirilerek salep oluşturuluyor. Salebi nasıl farklı şekillerde kullanabiliriz diye düşündük, lezzetlerin içine katmak istedik. Denemeler sonunda salepli baklavayı yaptık. Çok güzel bir sonuç aldık. Her yiyen beğeniyor. Tepsisini 120 TL'den satışa sunduk. Gayet güzel bir ilgi var. Baklava hem aroma olarak çok farklı ve şeker oranı olarak da çok hafif oldu" diye konuştu.

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