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Şalgam suyu kanserden koruyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.03.2019 15:31 | Son Güncelleme

Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Dr.

Şalgam suyu kanserden koruyor

Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Dr. Ender Saraç, milli içeceklerden biri haline gelen şalgam suyunun hem kanserden koruduğunu hem de kalp ve damar sağlığı için faydalı olduğunu söyledi.
Dr. Ender Saraç, Sağlık Festivali için geldiği Adana’da şalgam suyunun şifa kaynağı olduğunu belirtti. Şalgam suyunun artık Adana’dan çıktığını, ülkemizin her yerinde bulunan milli bir içecek haline geldiğini ifade eden Dr. Saraç, A, B ve C vitaminlerini içeren şalgam suyunun, cilt için de çok faydalı özelliği bulunduğunu söyledi. İçerisinde bir cins laktik asit barındıran şalgam suyunun, et, kebap, ağır yağlı yiyeceklerin hazmedilmesine yardımcı olduğunu vurgulayan Saraç, "Şalgam suyu aynı zamanda çok iyi bir probiyotik. Tıpkı yoğurt, boza, kombu çayı ve tarhana çorbası gibi. Yani şalgam suyu bağırsaklarımızdaki zararlı bakterileri yok edip onun yerine probiyotik etki yapıyor. Ev yapımı turşu ve özellikle şalgam suyu Adanamızın ülkemize kazandırdığı müthiş şifalı bir içecek" dedi.
Bunların yanında şalgam suyunun kan yapıcı etkisi bulunduğunu söyleyen Dr. Saraç, şalgam suyunun kışın her gün içerisine bolca limon sıkılarak bir bardak içilmesini tavsiye etti.
Şalgam suyunun sanıldığı gibi tansiyonu yükseltmediğini, uzun vadede kalp ve damar sağlığı için çok güçlü bir antioksidan içerdiğini kaydeden Dr. Saraç, şöyle devam etti:
"Hem kansere karşı koruyor hem de kalp ve damar sağlığı için çok faydası oluyor. Şalgam suyu içerisinde aynı zamanda laktik asit bulunduruyor, bunun sayesinde hazmı kolaylaştırıyor. O yüzden her gün bir bardak bol limon suyu sıkılmış şalgam suyu için, içerisine bolca limon sıkın çünkü limonda bulunan C vitamini etin içerisindeki demirin daha çok emilerek faydalı olmasını sağlıyor. Bu etkilerin yanında şalgam suyu cilt için kolajen ve elastin sentezine yardımcı oluyor. Göz için de çok faydalı" şeklinde konuştu.

Şalgam suyu kanserden koruyor

Şalgam suyu kanserden koruyor

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