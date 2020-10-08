“Salgın 150 Milyon Kişiyi Sefalete Sürükleyebilir”

”Corona virüsü salgını 2021 yılına kadar 150 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa sürükleyebilir.” Uyarı Dünya Bankası’nın yayımladığı raporda yer alıyor. Yoksulluk ve Paylaşılan Refah Raporu iki yılda bir yayımlanıyor ve 20 yılı aşkın süredir ilk kez yoksulluğun küresel çapta artmasının beklendiği vurgulandı. Aşırı yoksul tanımında hangi gelir grubu yer alıyor? ​ Salgının 88 ila 115 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itebileceği belirtilen rapora göre ekonomik daralmanın boyutlarına bağlı olarak bu sayı 2021’e kadar 150 milyona yükselebilir. Dünya Bankası’na göre günde 1,9 dolardan (yaklaşık 15 TL) az parayla yaşamak zorunda kalanlar aşırı yoksul olarak tanımlanıyor. Bu da 2020’de dünya nüfusunun yüzde 9,1’i ila yüzde 9,4’ünün aşırı yoksulluğa sürükleneceği anlamına geliyor. Oysa Dünya Bankası salgın öncesinde dünyada yoksulluk oranının bu yıl yüzde 7,9’a düşmesini bekliyordu. “The pandemic and global recession may cause over 1.4% of the world’s population to fall into extreme poverty,” said World Bank Group President David Malpass. “In order to reverse this serious setback to development progress and poverty reduction, countries will need to prepare for a different economy post-COVID, by allowing capital, labor, skills, and innovation to move into new businesses and sectors.

Dünya Bankası Başkanı: “Corona sonrası farklı bir ekonomiye hazırlanın” Dünya Bankası Başkanı David Malpass’in rapora ilişkin yaptığı açıklamada pandemi ve küresel gerilemenin dünya nüfusunun 1,4’ünden fazlasının aşırı yoksulluğa sürüklenmesine neden olabileceğini belirtti. Malpass, bu seyri tersine çevirmek için ülkelerin yeni iş ve sektörleri sermaye, işgücü, vasıf ve yeniliklerle destekleyerek, Corona sonrası farklı bir ekonomiye hazırlanmaları gerektiğini ifade etti. “Yoksullaşan her 10 kişiden 8’i orta gelirli ülkelerden” Raporda yeni yoksulların çoğunun hali hazırda yüksek yoksulluk oranına sahip ülkelerde yaşadığı da belirtiliyor. Orta gelirli bazı ülkelerde ise ciddi sayıda kişinin yoksulluk sınırının altına düşeceği bildiriliyor. Yoksul kategorisine girecek kişilerin yüzde 82’sinin orta gelirli ülkelerde yaşayan insanlar olabileceğine işaret ediliyor. Yani yoksulluk sınırı altına giren her 10 kişiden 8’inin orta gelirli ülkelerde yaşayanlar arasında olacağı vurgulanıyor.

Sadece kırsal değil şehirlerde yaşayanlar da yoksullaşacak 2030’a kadar küresel yoksulluk oranının yaklaşık yüzde 7 olarak tahmin edildiği raporda, yoksullaşmanın genelde kırsal kesimde yaşayan kişileri etkilerken, salgınların, çatışma ve iklim değişikliğinin etkisiyle gelen gelir kaybının şehirlerde yaşayan çok sayıda insanı da yoksullaştıracağı belirtiliyor. Dünyada 20 yıldır ilk kez yoksullukta küresel artış Yoksulluk verileri Corona salgını sonrası oluşan yeni tablodan önce de yavaş bir ilerleme seyrindeydi. 2015 ile 2017 yılları arasında dünyada 52 milyon kişi yoksulluk sınırından kurtulsa da, yıllık düzelme oranı yüzde 0,5'in altında kalmıştı. 1990 ile 2015 arasında küresel yolsullukta düzelme yıllık yüzde 1 oranında gerçekleşiyordu. Son 20 yılın ilk artışı 2017 yılında yaşanan küresel mali krizle körüklendi. Dünya Bankası’nın yoksulluk sınırı, düşük ve orta gelirli ülkelerde günlük harcama 3,20 (yaklaşık 25 TL ) yüksek orta gelirli ülkelerde 5,50 (yaklaşık 44 TL) dolar olarak belirtiliyor.