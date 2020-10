“Salgın 150 Milyon Kişiyi Sefalete Sürükleyebilir”

”Corona virüsü salgını 2021 yılına kadar 150 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa sürükleyebilir.” Uyarı Dünya Bankası’nın yayımladığı raporda yer alıyor. Yoksulluk ve Paylaşılan Refah Raporu iki yılda bir yayımlanıyor ve 20 yılı aşkın süredir ilk kez yoksulluğun küresel çapta artmasının beklendiği vurgulandı.

Aşırı yoksul tanımında hangi gelir grubu yer alıyor? ​

Salgının 88 ila 115 milyon kişiyi aşırı yoksulluğa itebileceği belirtilen rapora göre ekonomik daralmanın boyutlarına bağlı olarak bu sayı 2021’e kadar 150 milyona yükselebilir. Dünya Bankası’na göre günde 1,9 dolardan (yaklaşık 15 TL) az parayla yaşamak zorunda kalanlar aşırı yoksul olarak tanımlanıyor. Bu da 2020’de dünya nüfusunun yüzde 9,1’i ila yüzde 9,4’ünün aşırı yoksulluğa sürükleneceği anlamına geliyor.

Oysa Dünya Bankası salgın öncesinde dünyada yoksulluk oranının bu yıl yüzde 7,9’a düşmesini bekliyordu.

“The pandemic and global recession may cause over 1.4% of the world’s population to fall into extreme poverty,” said World Bank Group President David Malpass. “In order to reverse this serious setback to development progress and poverty reduction, countries will need to prepare for a different economy post-COVID, by allowing capital, labor, skills, and innovation to move into new businesses and sectors.