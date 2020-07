Salgın ABD Halkını Ekonomik Olarak Farklı Şekillerde Etkiliyor

ABD’de Corona virüsü salgını etkisini hala sürdürürken, salgının yarattığı ekonomik hasarın boyutu da giderek genişliyor. Yeni bir ankete göre virüs, Amerikalılar’ın ekonomik durumlarını ırk, etnik köken, yaş ve eğitim düzeyi gibi etkenlere göre farklı şekillerde etkileyebiliyor.

Nüfusun bazı kesimleri, özellikle de Latin kökenliler, siyahlar ve gençler için virüs, gelir kaybı ya da faturalarını zamanında ödemede zorlanma anlamına geliyor. Başta üniversite mezunu ve yaşça daha büyük Amerikalılar ise işlerini ofislerinden eve taşımak durumunda kalıyor ya da ülke ekonomisi gerilerken kendi yatırımlarının da değerinin düştüğüne tanıklık ediyor.

Chicago Üniversitesi Kamuoyu Araştırma Merkezi (NORC at the University of Chicago) tarafından yürütülen ankete görüş bildiren Amerikalılar’ın yaklaşık dörtte biri tasarruflarını salgın yüzünden yitirdiklerini, aynı oranda bir kesim de gelir kaybına uğradıklarını belirtti. Her 10 kişiden ikisi işlerini kaybettiklerini söylerken, yine her 10 kişiden iki kişi çalışmaya devam edebilme uğruna virüse maruz kalma riskini göze aldıklarını ifade etti.