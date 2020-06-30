Salgın ABD'de kontrol altına alınamayacak kadar hızla yayılıyor

Uzmanlar, koronavirüsü salgınının Amerika’da birçok bölgede kontrol altına alınamayacak kadar hızla yayıldığını söylüyorlar.
Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden Dr. Anne Schuchat “Şu anda ülke çapında çok fazla virüs söz konusu ve bu gerçekten cesaret kırıcı bir durum” açıklamasını yaptı.
Dr. Schuchat, vaka sayılarındaki artışı bir başlangıç olarak niteledi ve yeni vakaların da kontrolsüz şekilde karantina altına alınmaksızın virüsü yaymaya devam ettiklerini söyledi. Schuchat “Sanırım ülke genelinde ‘Hey yaz geldi nasılsa’ şeklinde bir iyimserlik vardı. Heriey çok iyi olacak. Bunun üstesinden geldik diye düşünüldü ancak üstesinden gelme konusunda daha başlangıç aşamasında dahi değiliz. Son haftalarda olanlar konusunda kaygı verici birçok durum söz konusu” dedi.
Dr. Schuchat, herkesin maske takması ve sosyal mesafe kuralına riayet etmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı ve aşı bulunana kadar başka bir korunma yöntemi bulunmadığına dikkat çekti.
Cumhuriyetçi Parti’nin Ağustos ayında kongresini düzenleyeceği Florida eyaletinin Jacksonville kentinde de kamuya açık alanlarda herkesin maske takması istenmeye başlandı. Ayrıca eyalette barlarda alkol satışı da durduruldu.
New Jersey eyaletinde de kapalı mekanlarda yemek servisi yapılmasına izin verilmeyeceği açıklandı.
Trump yönetimi son dönemde şehirlerin sadece yüzde 4’ünde vaka sayılarında artış olduğunu söylemişti ancak haber ajansı Associated Press’in duyurduğu verilere göre bu oran yüzde 20’nin üzerine çıkmış durumda.
Arizona, California, Florida ve Teksas eyaletleri vaka sayılarında en büyük artışların görüldüğü eyaletler.
Amerika yüksek vaka sayıları nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinin seyahat kısıtlamaları listesinde yer almaya da devam ediyor. ABD de Mart ayından bu yana Avrupa’dan ülkeye turist kabul etmiyor.
Amerika’yla Kanada arasındaki sınır geçişlerinin 21 Temmuz’da açılması kararlaştırılmıştı ancak son durumun ardından bu kararda bir değişiklik olabileceğine dair beklenti de yüksek.
Öte yandan Kanada’nın dünyaca ünlü gösteri grubu Cirque du Soleil de Corona virüsü salgını nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. New York’ta ünlü Broadway şovları Mart ayından bu yana yapılamıyor ve yıl sonuna kadar da yapılmayacak.
New York’ta Corona virüsü salgını nedeniyle Broadway’de sahnelenen 31 gösteri ve müzikal iptal olmuş durumda. Yetkililer yaklaşık 100 bin kadar sanatçı, oyuncu, müzisyen ve profesyonel çalışanın da işsiz kaldığını belirtiyor.