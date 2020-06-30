Salgın ABD'de kontrol altına alınamayacak kadar hızla yayılıyor

Uzmanlar, koronavirüsü salgınının Amerika’da birçok bölgede kontrol altına alınamayacak kadar hızla yayıldığını söylüyorlar.

Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden Dr. Anne Schuchat “Şu anda ülke çapında çok fazla virüs söz konusu ve bu gerçekten cesaret kırıcı bir durum” açıklamasını yaptı.

Dr. Schuchat, vaka sayılarındaki artışı bir başlangıç olarak niteledi ve yeni vakaların da kontrolsüz şekilde karantina altına alınmaksızın virüsü yaymaya devam ettiklerini söyledi. Schuchat “Sanırım ülke genelinde ‘Hey yaz geldi nasılsa’ şeklinde bir iyimserlik vardı. Heriey çok iyi olacak. Bunun üstesinden geldik diye düşünüldü ancak üstesinden gelme konusunda daha başlangıç aşamasında dahi değiliz. Son haftalarda olanlar konusunda kaygı verici birçok durum söz konusu” dedi.

Dr. Schuchat, herkesin maske takması ve sosyal mesafe kuralına riayet etmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı ve aşı bulunana kadar başka bir korunma yöntemi bulunmadığına dikkat çekti.

Cumhuriyetçi Parti’nin Ağustos ayında kongresini düzenleyeceği Florida eyaletinin Jacksonville kentinde de kamuya açık alanlarda herkesin maske takması istenmeye başlandı. Ayrıca eyalette barlarda alkol satışı da durduruldu.