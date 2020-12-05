Salgın ABD’de Tersine Göçü Tetikledi

Corona virüsü salgını süreci boyunca bir çok kişinin yaşam kalitesi tanımı, hayattan beklentileri ve yaşam tarzları değişti. Bu değişiklikler kimilerinin evlerini, hatta yaşadıkları kentleri değiştirecek kadar radikal kararlar almasına neden oldu. Bu zorunlu göç, özellikle de hayat pahalılığının çok daha az olduğu bölgelere gerçekleşti. Daha önce ‘başını sokacak’ bir ev yeter diyenler bugün artık hem rahatça yaşayabilecekleri, hem de verimli bir şekilde çalışabilecekleri alanlara ihtiyaç duyuyor. Teknoloji firması sahibi YouTuber Levent Şapçı, bir çok kişi gibi Corona virüsü salgınında bu göçü yaşayanlardan biri. Şapçı, 13 yıl boyunca California eyaletinin San Francisco kentinde yaşadıktan sonra yaklaşık 3 ay önce Texas’ın Austin kentine taşındı. Bu kararındaki en büyük etken, hayat kalitesini yükseltme isteği. Levent Şapçı, salgın öncesi ulaşım kolaylığı ve sosyal hayata yakınlığı nedeniyle şehir merkezinde küçük bir evde yaşamayı tercih etse de, bir çok kişi gibi onun da önceliği artık evden çalışmanın da verdiği rahatlıkla daha konforlu, daha geniş bir ev olmuş. Konumun önemi kalmayınca da bir çok kişi gibi rotasını daha makul fiyatlara evsahibi olabileceği, yaşamın çok daha ucuz olduğu bir kente çevirmiş.

“Aslında pandemi öncesi gayet memnun olduğum bir hayatım vardı San Francisco'da. San Francisco çok canlı bir şehir. Çok sosyal bir şehir. Her an restoranlar, cafeler, barlar açık, çok sosyal bir hayat yaşayabiliyorsunuz, benim de böyle bir hayatım vardı, ofisim evime yürüme mesafesiydi, o yüzden güzel bir hayat yaşıyordum aslında fakat öte yandan da San Francisco Amerika’nın en pahalı yerlerinden bir tanesi ve yaşam alanları da ona binaen çok pahalı. Ben de bunun yüzünden bir oda, bir salon biraz eski bir apartman dairesinde yaşıyordum şehir içinde. Eskiden aslında ufak bir alanda yaşamak benim için çok büyük bir önem arz etmiyordu. Fakat ne zaman ki pandemi başladı ve artık neredeyse 24 saatimizi evlerde geçirmeye başladık, evden çalışıyoruz, evde yatıp kalkıyoruz ve dışarıda artık sosyal bir hayat da kalmadı, yaşadığımız alan çok büyük önem taşımaya başladı ve artık bir oda bir salon gibi bir yerde yaşamak benim için çok zor bir hale geldi, daha büyük bir yere geçmeye kalksam, bahçesi olan, üç dört odalı, geniş salonlu bir yerde yaşamak, San Francisco Körfez bölgesi dediğimiz yerde inanılmaz derecede pahalı. Ben de bu yüzden Teksas Austin şehrini seçtim” diyen Levent Şapçı, Austin’de hayalindeki eve de kavuşmuş.

Şapçı, ‘’Tam o hayalini kurduğum, dört odalı, 3 bin 800 sq, gayet geniş, bahçesi olan, havuzu olan, yeşillikler içerisinde, arka bahçesinde ağaçları olan gayet geniş güzel bir evi şu anda alma sürecine girdim ve bu evi burada milyon doların altına rahatlıkla alabiliyorsunuz. Fakat aynı tarz bir evi San Francisco Körfez bölgesinde almaya kalktığınızda 5 milyon dolara kadar çıkabiliyor yani buradaki geniş yaşam alanları burada çok daha erişilebilir”diyor. 'Teksas Yeni Silikon Vadisi mi Oluyor?' İşte bu noktada ‘Teksas yeni Silikon Vadisi mi oluyor?’ sorusu bir kez daha akıllara geliyor ve bu hareketlilik emlak piyasasına da yansıyor. Levent Şapçı söz konusu yansımayı şu sözlerle ifade ediyor: “Benim sırf kendi çevremde bir çok arkadaşımın şu anda San Francisco’dan daha ufak yerlere, Colorado’ya, Teksas'a, California'nın daha ufak şehirlerine, daha geniş, müstakil evlerde yaşayabilecekleri alanları taşınma durumları oldu. Sırf kendi çevremden bile en az 4-5 kişiyi sayabilirim. Zaten istatistiki olarak baktığınızda da böyle bir kaçış var, bunun da yansımasını şöyle görebiliyorsunuz zaten; mesela benim geldiğim Austin şehri gibi yerlerde ev fiyatları satın almaya kalktığınızda inanılmaz bir hızla artıyor. Aydan aya ortalama ev fiyatları Austin'de yüzde 10 artış gösterdi geçtiğimiz 5 ay içinde fakat San Francisco'daki m şehir içindeki kira fiyatlarına baktığınızda çok büyük bir düşüş olduğunu görüyorsunuz.”