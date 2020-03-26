Salgın ABD'nin İran'a yaptırımlarını engellemedi

Bu ABD'nin son iki hafta içinde İran'a yönelik üçüncü yaptırım kararı oldu.Koronavirüs salgını küresel boyutta hızla devam ederken ABD, İran’a yönelik yaptırımlarına ara vermedi. Washington yönetimi, beş İran şirketini ve 15 şahsı “terör örgütlerini destekledikleri” gerekçesiyle kara listeye aldı. Bu ABD’nin koronavirüs salgınının etkisini derinden hisseden ve 2 bin 200 kişiden fazla kişinin öldüğü İran’a son iki hafta içerisindeki üçüncü yaptırım kararı oldu.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada kara listeye alınan şahısların ve şirketlerin Washington tarafından “terör örgütü” olarak tanımlanan İran’ın önde gelen askeri birimleri Devrim Muhafızları ve ona bağlı Kudüs Gücü'ne destek sağladığı; ayrıca Irak’taki İran destekli iki milis gücüne yardım ettikleri öne sürüldü.

Kara listeye alınanlar İran petrolünün Suriye'ye satılmasını sağlamakla ve Irak ve Yemen’deki milislere silah sevkiyatı yapmakla suçlanıyor.

Pentagon, 11 Mart’ta Irak’ta bir Amerikan ve bir İngliz askerinin ölümüyle sonuçlanan roketli saldırıdan İran destekli Şii milisleri sorumlu tutmuştu.