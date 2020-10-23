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"Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde"

23.10.2020 22:38 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir.

Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz" açıklamasında bulundu. Koca Aralık ayında Covid-19 aşısı uygulamayı düşündüklerini söyledi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgının gidişatına dair açıklamalarda bulundu. Koca Bursa Şehir Hastanesi’nde yaptığı açıklamada , "Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir. Riskli bir tırmanışla karşılaşıyoruz" dedi ve ekledi "Ekim‘in ikinci haftasından itibaren salgın karşısında öncekilerden daha büyük bir sınavdayız. Son birkaç günde riskin boyutu artmıştır."

Koca, dışarıda geçirilen zamanın asgari düzeye indirilmesi ve evde kalınması çağrısında bulunarak, tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelede yayılmanın önlenmesindeki önemine dikkat çekti.

"Salgının bu devresinde, asıl ciddi sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Evimiz dışında, iş yerimiz dahil, başkalarıyla paylaştığımız her ortamda maske takalım" diyen Koca, "Mesafe kuralıyla birbirimizi virüsten koruyalım. Yeni vakaların önünü kesecek asıl güç bu basit tedbirlerdir" şeklinde konuştu.

Covid-19 aşısı açıklaması

Fahrettin Koca, Covid-19 aşısı çalışmaları konusunda da "Pfizer'ın ve Çin Snovak aşısının faz 3 çalışmaları ülkemizde yapılmakta. Sanırım Kasım ayı sonunda bu konuyla ilgili bilgilenmemiz söz konusu olmuş olur. Yani bağışıklık durumunun nasıl seyrettiğini daha net görebiliriz" dedi.

Koca aşı çalışmalarına erken aksiyon alma hedefi ile izin verdiklerini belirterek, "Eğer beklentimiz doğrultusunda, denilen şeklinde bu bağışıklık düzeyinin geliştiğine kanaat getirirsek, Aralık ayında bu aşılardan birisini, büyük bir ihtimalle inaktif olan aşıyı, yan etkisi daha az olan aşıyı, Türkiye'de uygulamayı düşünüyoruz ve bağlantılarımızı da bu çerçevede yaptık" dedi, Sağlık Bakanı, "Muhtemelen Aralık'ta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz eğer Kasım sonunda beklentimiz doğrultusunda sonuç alınabilirse" ifadedini kullandı. Koca, yerli aşı çalışmalarında ise 16 aşı çalışmasının devam ettiğini söyledi.

Grip aşısı kime yapılacak?

Grip aşısı konusunda Bakan Koca her yıl ortalama 1 milyon 350 bin doz aşı alındığını belirterek, "Grip aşılarını artırmak için yoğun bir gayret içindeyiz. Şu an için bu sayının 2.4 milyona çıktığını söyleyebilirim geçen yıla göre. Ama bunu üç milyon, hatta daha fazlasına çıkartmak için yoğun bir gayret içinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.

Koca ayrıca, grip aşısının riskli olan kişilere yapılacağını söyleyerek, aşının 26. haftadan sonra olan riskli gebelere, doğumdan sonra ilk 2 hafta içinde olanlara, 65 yaş üstünde bir kronik hastalığı olanlara, 5 yaş altı kronik hastalığı olan çocuklara ve 5-65 yaş arasında iki kronik hastalığı olan kişilere, organ nakli olan kişilere ve özellikle riskli olan sağlık çalışanlarına ilk planda yapılacağını kaydetti.

Koca bugünkü salgın verilerini de paylaştı. Bakan bugün 2 bin 165 yeni vaka tespit edildiğini, 74 kişinin de yaşamını yitirdiğini kaydetti.

DW / SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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