Salgın Avrupa'da Hükümetlere Güveni Azalttı

Corona virüsü pandemisi tüm dünyada olduğu gibi Avrupa’da da halkın kendi hükümetlerine olan güvenini azalttı. Fransız araştırma kuruluşu Siyasi Bilimler Referans merkezi (CEVIPOF) tarafından, salgının birinci yılında Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya'da yapılan bir anket, en çok Fransız halkının güveninin azaldığını, Almanlar'ın ise, sert önlemlere rağmen halen hükümete güvenmeye devam ettiklerini ortaya koydu. Avrupa halkında "yorgunluk" ve "mutsuzluk" oranları artarken, ilk başta yaşanan korku duygusunun ise 13 puan gerilediği, halkın aşı ve yeni tedavi biçimleri sayesinde pandemiden daha az korktuğu belirlendi. İnişli-çıkışlı bir seyir izleyen vaka ve ölüm sayıları karşısında hükümetler, salgının yarattığı ekonomik, psikolojik ve sosyal krizleri aşmak için bir yıldır mücadele ediyor. Bir yılı aşkın süredir "sürekli acil durum" yönetimi yapan iktidarlar, diğer taraftan da krizden çıkış ve sonrasını planlamaya çalışıyor. Pandeminin en çok vurduğu kıtalardan Avrupa'da hükümetler 2020'de ilk vakadan bu yana ince bir denge çizgisi üzerinde yürüdü. Zaman zaman toplumu ve ekonomik faaliyetleri serbest bırakarak, zaman zaman da tüm ekonomiyi durdurma pahasına baskıları artırıp herkesi eve kapatarak, virüsle mücadelede bir yılı geride bıraktı.

Corona virüsü salgınının birinci yılında CEVIPOF pandeminin toplumlar ve hükümetler üzerindeki etkisini inceledi. Opinion Way'e yaptırılan “Siyasi Güven Barometresi” adlı Avrupa anketinde, Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya'da halka, salgın yönetimiyle ilgili duygu ve düşünceleri soruldu. Aynı virüs ve varyantlarıyla karşı karşıya gelen 4 ülke aynı epidemiyolojik baskıyı yaşamıyor. Corona virüsünün Avrupa'ya ilk girdiği ülke İtalya, yavaş yavaş restoranlarını yeniden açmaya başlıyor. Fransa ülkeyi üçüncü kez tümüyle kapatmamak için sokağa çıkma yasağını uyguluyor. Kış dalgasının sert vurduğu Almanya, katı kısıtlamalar getirirken, başta gevşek davranan İngiltere, sıkı bir kontrol uygulamaya devam ediyor. Korku azaldı, yorgunluk arttı Bu farklı koşullara rağmen, Alman, Fransız, İngiliz ve İtalyan hükümetleri aynı gerçekle baş etmeye çalışıyor. Anketin yapıldığı 4 ülkede de en çok öne çıkan duygu "virüsle yaşama koşullarından duyulan yorgunluk ve bıkkınlık." Ankete katılan Fransızlar’ın yüzde 41'i en çok yorgunluk yaşadıklarını, yüzde 34'ü mutsuz olduklarını söylüyor. Anketler, Nisan 2020'ye göre, yorgunluk duygusunun yüzde 13, üzüntünün ise 6 puan arttığını, ancak virüsten korkunun yüzde 13 oranında gerilediğini gösterdi.

İtalya'da da, Fransa'dakine benzer bir eğilim ortaya çıkıyor. Çok daha sert önlem alan ve katı önlemleri Nisan ve Mayıs ayına kadar uzattığını açıklayan İngiltere ve Almanya'da rakamlar daha düşük. İtalyanlar’ın yüzde 40'ı artık virüsle yaşamaktan yorulduğunu dile getiriyor. Bu rakam İngiliz halkı içinde yüzde 31, Almanlar'da ise yüzde 15 oranında ortaya çıkıyor. Hükümete en çok Almanlar güveniyor Anketin ortaya koyduğu bir başka sonuç da, Avrupalılar, liderlerini ve hükümetlerini giderek daha çok eleştiriyor olması ve pandeminin yarattığı ekonomik sonuçlardan endişe duyması. Ancak aşılama sürecinin başlaması da umut veriyor. IFOP araştırma şirketinin Paris Match için yaptırdığı ankete göre, genel karantina kararı almayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un popülaritesi Şubat ayında yükseldi. Fransızlar’ın yüzde 50'si Macron'un politikaları hakkında "iyi fikirlere sahip olduklarını" söyledi. Bununla birlikte Cevipof anketinin ortaya koyduğu ikinci bir unsur ise, Fransa’nın komşularından çok daha güçlü bir siyasi güvensizlik yaşamaya devam ediyor olması. Fransızlar’ın yalnızca yüzde 37'si liderlerinin sağlık krizini iyi yönettiğine inanırken, İtalyanlar’ın yüzde 52'si, Almanlar’ın ise yüzde 56'sı kendi hükümetlerinin politikalarını onayladıklarını dile getirdi.