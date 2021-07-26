Salgın Balayı Tercihlerini de Etkiledi

Paris, Roma ya da Latin Amerika tatilleri hayal oldu. Salgın süresince bir Amerikalı çiftin gidebileceği gözde balayı yerlerine ulaşım oldukça zorlaştı. Yeni evlenenler, düğün sonrası nereye gidiyor? Amerika’nın Sesi, yeni evlilerin balayı tercihlerini yakından inceledi.

Tay ve Liza Britova Amerika’da salgının ikinci etkin dönemi olan Ocak 2021’de evlendiler.

Büyük bir katılım yerine sadece 10 konukla, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek ve balayı planı olmadan bunu yaptılar. Avrupa’ya ya da Latin Amerika’ya gitmeyi düşlüyorlardı ama salgın nedeniyle beklemeyi tercih ettiler.

Liza Britova, “Şimdi çok büyük başağrısı. Sınırlar açılıyor, kapanıyor, testler isteniyor, sonuçların süresi kısa sürede doluyor. Çok karışık. Şimdi balayını düşünmemeye karar verdik. Ekim 2022’de büyük bir kutlama yapmayı umuyoruz ardından da belki 2023’te uygun bir balayı” diyor.

Ocak’ta Evgeny ve Lena Semenovy 25’inci evlilik yıldönümlerini kutladı. Maryland’de bir restoranda aileleri ve arkadaşlarıyla kutlamayı planlıyorlardı, ancak geniş katılımlı birliktelikler salgın nedeniyle yasak olduğu için onlar da ucuz bir uçak biletiyle Puerto Rico’ya gittiler.

Lena ve Evgeny Semenovy, “Bütün kumsallar bizimdi. Viegues Puerto Rico’nun doğu kıyısında küçük bir ada. Turistlerin sayısını sınırlı tutuyorlardı ve kumsallar da bomboştu” şeklinde konuşuyor.

Seyahat acentaları birçok kişinin hala seyahat etmek istediğini, ancak kısıtlamaların kaldırılması ve turizm sektörünün salgın dönemindeki kayıplarının ardından toparlanmaya çalışmasıyla fiyatların artmasından endişeli olduğunu belirtiyor. Acentelar birçok kişinin Maldivler, Avrupa, Güney-Doğu Asya gibi gözde balayı yerlerine gitmek yerine, evine yakın olmak istediğini söylüyor. Bu yüzden de birçok Amerikalı Meksika, Hawaii, Costa Rica ve diğer Karayip bölgelerine gitmeyi tercih ediyor.

Luxe seyahat kulübü kurucusu Alisa Cohen, “Fiyatlar eskisine göre çok daha yüksek. Birçok kişi büyük bir balayı tatiline harcayacaklarının aynısını harcamaktan kaçınmıyor” diyor.

Seyahat acentaları salgın döneminde geleneksel balayıların küçük tatillere dönüştüğünü ve eskisi kadar uzun olmadığını, genelde komşu bir eyaletle sınırlı kaldığını söylüyor. Birçok kişi daha büyük tatiller için 2022 ve 2023 yıllarına rezervasyon yaptırdı. Acentalar balayı patlaması yaşanabileceğini bildiriyor.

Travel Leaders başkan yardımcısı Nora Blum, “Herkes 2020’de rezervasyon yaptırmıştı ama tatile çıkamadı, şimdi bunlar 2021, 2022 için yeniden rezervasyon yaptırdı. Herkes yapamadığı tatili yapmak istiyor” şeklinde konuşuyor.

Bununla birlikte salgın evlillik endüstrisine bazı iyi haberler de getirdi. Resepsiyon partileri çok az sayıda olduğu için çiftler bu büyük günlerinde çok daha az harcama yaptı. Seyahat acentaları yeni evlilerin bu birikimleri balayları için harcadıklarını söylüyor.

