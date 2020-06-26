Salgın bölgelerinde yaşayanların tacize edilmesine tepki

Hükümet sözcüsü, tutumu "çirkin" olarak nitelendirdi.Alman hükümeti, ülkede koronavirüsün yayıldığı Gütersloh ve Warendorf'da yaşayan insanları damgalayan tutuma tepki gösterdi. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'deki haftalık olağan basın toplantısında "Gütersloh ve Warendorf'daki insanların kısmen hakarete uğraması, araçların çizilmesi elbette kesinlikle kabul edilemez ve çirkin bir davranış" şeklinde konuştu. Seibert, özellikle zor zamanlarda insanların birbirine "saygı ve sempati" ile davranması gerektiğini söyledi.

Seibert, Almanya'nın her bölgesinde aniden salgının şiddetlenebileceğine dikkat çekerek herkesin böyle bir durumla karşılaşabileceğine işaret etti.

Başbakan Angela Merkel adına bu bölgede yaşayanlara teşekkür eden Seibert, bu bölge sakinlerinin kısıtlamalar nedeniyle yaşadığı zorluğun, Merkel'in ve bütün hükümet üyelerinin farkında olduğunu ifade etti. Bu bölgelerde yaşayanların kısıtlamalara uyarak virüsün Almanya'nın diğer bölgelerine yayılmamasına katkı sağladığını dile getirdi.