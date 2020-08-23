Salgın Çocukların Ekran Başında Geçirdiği Zamanı Arttırdı

Okulların, yaz kamplarının ve kalabalık toplantıların olmadığı bu dönemde milyonlarca aile hem çocuklarıyla daha çok zaman geçiriyor hem de çalışıyor. Birçok aile için iş saatlerinde çocuklarını meşgul tutmanın tek yolu ekran karşısında zaman geçirmelerine izin vermek.

Salgın döneminde birçok ebeveyn için telefon, televizyon, tablet ya da bilgisayar ekranları; öğretmenlerin, bakıcıların ve danışmanların yerini almış durumda.

Ebeveynler Birlikte (Parents Together) sivil toplum kuruluşundan Dalia Hashad, “İki çocuğum var. Biri 10, diğeri 12 yaşında. Ben de herkesten farklı değilim. Biz de diğer ebeveynler gibi eşimle birlikte kendimizi evden çalıştığımız bir ortamda bulduk. Hem pandemiyle baş etmeye hem de kaynaklara ihtiyaç duyan ailelerle komşularımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Birçok ebeveyn için çocuklarının odalarında, bilgisayarlarının başında olması onların güvende olduklarını bilmek anlamına geliyor. Ama gerçekte öğrendiğimiz ise aslında güvende olmadıkları oldu” dedi.

Ebeveynler Birlikte adlı sivil toplum kuruluşu yaz aylarında çocukların ekran önünde geçirdikleri zamanı ölçmek için bir anket düzenledi. 3.000'den fazla Amerikalı ebeveyne çocuklarının ekran karşısında ne kadar zaman geçirdiği soruldu. Sonuçlar ekran başında geçirilen zamanın 5 kat arttığını gösteriyor.