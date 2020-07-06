Salgın Cumhuriyetçi Parti Kongresi'ni Florida'da Yapmaya İzin Verecek Mi?

Amerika’da Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesinde gerçekleşecek Cumhuriyetçi Parti kongresinin salgın nedeniyle Florida’da yapılıp yapılamayacağı tartışılıyor.

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi’nin önümüzdeki ay Florida eyaletinin Jacksonville şehrinde yapılmasının güvenli olup olmayacağının şu aşamada belli olmadığını söyledi.

Florida eyaleti Amerika’da son dönemde Corona virüsü vakalarının rekor düzeyde artış gösterdiği yerlerden biri durumunda. Jacksonville şehri de en çok artış görülen yerlerden biri olarak biliniyor. Kongre 7 hafta sonra bu şehirde yapılacak.

CNN televizyonunda bir yayına katılan İlaç ve Gıda Daire Yetkilisi Stephen Hahn “Bu söyleyemek için henüz çok erken. Salgının Florida ve Amerika’daki herhangi bir noktada nasıl ilerleyeceğini görmemiz gerekiyor” dedi. Hahn ayrıca Başkan Donald Trump’ın, Corona virüsü vakalarının yüzde 99’unun zararsız olduğu tespitini doğrulayamayacağını da belirtti.

Cumhuriyetçi partinin kongresi aslen Charlotte şehrinde yapılacaktı ancak Kuzey Carolina’nın Demokrat partili Valisi Roy Cooper, salgın nedeniyle buna müsade edemeyeceklerini söyleyince trump yönetimi kongreyi Jacksonville şehrine taşımaya karar verdi.