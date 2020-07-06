HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Salgın Cumhuriyetçi Parti Kongresi'ni Florida'da Yapmaya İzin Verecek Mi?

Salgın Cumhuriyetçi Parti Kongresi'ni Florida'da Yapmaya İzin Verecek Mi?

06.07.2020 13:22 | Son Güncelleme

Amerika’da Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesinde gerçekleşecek Cumhuriyetçi Parti kongresinin salgın nedeniyle Florida’da yapılıp yapılamayacağı tartışılıyor

Salgın Cumhuriyetçi Parti Kongresi'ni Florida'da Yapmaya İzin Verecek Mi?

Amerika’da Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi öncesinde gerçekleşecek Cumhuriyetçi Parti kongresinin salgın nedeniyle Florida’da yapılıp yapılamayacağı tartışılıyor.

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi’nin önümüzdeki ay Florida eyaletinin Jacksonville şehrinde yapılmasının güvenli olup olmayacağının şu aşamada belli olmadığını söyledi.

Florida eyaleti Amerika’da son dönemde Corona virüsü vakalarının rekor düzeyde artış gösterdiği yerlerden biri durumunda. Jacksonville şehri de en çok artış görülen yerlerden biri olarak biliniyor. Kongre 7 hafta sonra bu şehirde yapılacak.

CNN televizyonunda bir yayına katılan İlaç ve Gıda Daire Yetkilisi Stephen Hahn “Bu söyleyemek için henüz çok erken. Salgının Florida ve Amerika’daki herhangi bir noktada nasıl ilerleyeceğini görmemiz gerekiyor” dedi. Hahn ayrıca Başkan Donald Trump’ın, Corona virüsü vakalarının yüzde 99’unun zararsız olduğu tespitini doğrulayamayacağını da belirtti.

Cumhuriyetçi partinin kongresi aslen Charlotte şehrinde yapılacaktı ancak Kuzey Carolina’nın Demokrat partili Valisi Roy Cooper, salgın nedeniyle buna müsade edemeyeceklerini söyleyince trump yönetimi kongreyi Jacksonville şehrine taşımaya karar verdi.

Jacksonville şehrinde de vaka sayılarının artmasıyla birlikte Cumhuriyetçi Belediye Başkanı Lenny Curry halktan sokağa çıkarken maske takmalarını talep etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede artan vaka sayılarına rağmen düzenlediği mitinglerde sosyal mesafe ve maske takılması zorunluluğu uygulamıyor.

ABD Başkanı Trump, son olarak Bağımsızlık Günü kutlamalarında yaptığı konuşmada da vakaların yüzde 99’unun zararsız olduğunu iddia etti. Trump ayrıca Amerika’nın dünyada en çok vaka görülen ülke olmasını ülkede yapılan test sayısına bağlıyor.

Hahn Trump’ın zararsız tespiti konusunda da “Buna doğru ya da yanlış demeyeceğim. Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Vaka sayılarında artışlar var. Bu gelgiti engellemek adına birşeyler yapmalıyız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Dansözü görünce... Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Dansözü görünce...
Çin'de hıyarcıklı veba ortaya çıktıÇin'de hıyarcıklı veba ortaya çıktı
Düğün salonları açılıyor! İşte alınacak önlemlerDüğün salonları açılıyor! İşte alınacak önlemler

En Çok Okunan Haberler

Acı olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

Acı olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

İYİ Partili Cesur'un sözlerine AK Parti'den sert tepki

İYİ Partili Cesur'un sözlerine AK Parti'den sert tepki

İlginizi Çekebilir

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Plüton'un buzlu kabuğunun altında bir okyanus olabilir

Plüton'un buzlu kabuğunun altında bir okyanus olabilir

Diğer Haberler
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya açıklaması

Rusya'dan flaş Ayasofya açıklaması

Çin'de hıyarcıklı veba ortaya çıktı

Çin'de hıyarcıklı veba ortaya çıktı

Hindistan 3. sıraya yükseldi!

Hindistan 3. sıraya yükseldi!

Bu kez hedefte onun heykeli vardı!

Bu kez hedefte onun heykeli vardı!

İspanya'da 70 bin kişi karantina altına alındı

İspanya'da 70 bin kişi karantina altına alındı

İlginç iddia: Koronavirüs Çin’den gelmedi, hep buradaydı

İlginç iddia: Koronavirüs Çin’den gelmedi, hep buradaydı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.