Salgın Denetim Merkezi yarın 81 ilde faaliyete geçecek

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında pilot il olarak belirlenen Kırıkkale'de önceden altyapısı hazırlanan "İl Salgın Denetim Merkezi", İçişleri Bakanlığının "Covid-19 Tedbirleri" konulu ek genelgesiyle 5 Ağustos'ta faaliyetlerine başlamıştı.

Kırıkkale'de elde edilen başarının ardından Salgın Denetim Merkezi yarından itibaren tüm Türkiye'de faaliyete geçiyor.

Denetim merkezleri 24 saat esasıyla çalışacak ve koronavirüs tedbirlerini ihlal edenler Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden şikayet edilebilecek, şikayetler doğrudan "Salgın Denetim Merkezi"ne ulaşacak.

Denetlenen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, taksiler ve kişilerin isim, adres, zaman, varsa ihlalin mahiyeti ve diğer bilgileri, oluşturulan merkezi veri tabanına kaydedilecek. Ekipler, denetimlerde şeffaflık ve hesap verilebilirlik bakımından ses ve görüntü kaydı da yapabilecek.

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İl Salgın Denetim Merkezileri projesi pilot il Kırıkkale’de etkisini gösterdi. İhbar ve şikayetler tek tek dinledi, MOBESE kameralarıyla da koronavirüs denetimleri yapıldı. Tedbirin alınmadığı yerlere anında müdahaleler ise sürüyor.