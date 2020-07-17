Salgın döneminde 32 milyon sterlin bağış toplayan Yüzbaşı Moore şövalye ilan edildi

İngiltere'de salgın döneminde başlattığı bağış kampanyasında, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) için 32 milyon sterlinden fazla para toplayan Yüzbaşı Tom Moore, Kraliçe tarafından şövalye ilan edildi.

Windsor Kalesi'nde gerçekleşen tören ile Moore Sir ünvanı da almış oldu.

Yüzbaşı Moore, 30 Nisan'daki 100'üncü yaşgününden önce bahçesinde yürüteciyle 100 kere gidip geleceğini ilan etmiş ve herkesi sponsorluğa çağırmıştı.

Hedefi, Ulusal Sağlık Servisi ve çalışanları için 1.000 sterlin toplayabilmekti. Çığ gibi büyüyen yardım kampanyasında 32 milyon 794 bin 701 sterlin toplandı.

Kraliçe 2. Elizabeth de şövalyelik töreninde, "Topladığınız bu inanılmaz miktar için teşekkür ederim" diyerek Yüzbaşı Moore'u övdü.

Kraliçe törende babası 4. George'a ait olan kılıcı kullandı.

Kaptan Moore'a törende kızı ve kızının ailesi eşlik etti.

Moore, 100 yaşına bastığı doğumgününde de fahri albaylık ünvanı almıştı.