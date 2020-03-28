Salgın döneminde din-siyaset çelişkisi

Jacobs'a göre, salgına karşı alınan önlemlerle dini zorunlulukların çatıştığı yerde, tercihini önlemleri askıya almaktan yana kullanan iktidarlar çok tehlikeli bir eylemde bulunuyor.Alman siyaset bilimci Dr. Andreas Jacobs’a göre, koronavirüs salgınına karşı siyasi kararlar alan iktidarların, din etkisi altında kalması önemli bir sorun. Yaşanan küresel koronavirüs krizinin, dünyanın pek çok ülkesinde, siyaset-din ilişkisinin ne denli "sağlıksız" olduğunu gösterdiğini ifade eden Jacobs, buna örnek olarak, toplumda etkili olan dini cemaatlerden çekindiği için kitlesel ibadetleri yasaklamayan ülkeleri işaret etti.

Konrad Adenauer Vakfı’nda Toplumsal Dayanışma Bölümü’nin yöneticisi olan Andreas Jacobs, bu ülkelere örnek olarak, kutsal sayılan yerleri ziyarete kapatmayan İran’ı, cuma namazlarını iptal etmekte tereddüt eden Türkiye‘yi ve kiliselerde kitlesel ayinleri yasaklamayan Tanzanya’yı örnek gösterdi.

"Terörle mücadelede olduğu gibi, virüs salgını ile mücadelede de, din ile siyasetin iç içe geçmesi ya da siyasi iktidarın meşruiyetini dinle açıklaması bir problemdir" diyen Jacobs, koronavirüs salgınının dine ağırlık veren rejimleri, sağlığın gereksinimleri ile dinin talepleri arasında bıraktığını ifade etti.