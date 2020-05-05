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Salgın Döneminde Yapbozlara Talep Arttı

05.05.2020 18:02 | Son Güncelleme

Anatolian Puzzle markasının yaratıcısı Perre Group Yönetim Kurulu üyesi Aydın Aytekin, Corona virüsü salgınında pek çok iş yerinin aksine nasıl hem istihdam yarattıklarını hem de merkezi Ankara’da bulunan bir markayı ABD ve dünyaya tanıttıklarını VOA Türkçe’ye anlattı

Salgın Döneminde Yapbozlara Talep Arttı

Corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında dünyada ve Türkiye’de kişisel bakım hizmetleri veren işyerleriyle kafe ve restoranlarda çalışma hayatı durdu. Bu dönemde talebin arttığı sektörler hijyen ve sağlık malzemeleriyle gıda sektörü oldu. Bunun yanı sıra boş zamanları değerlendirmeye yönelik ürünlere de talep arttı.

Ankara merkezli yapboz (puzzle) üreticisi Anatolian Puzzle, Nisan ayında hem yurtiçi satışlarında hem de uluslararası pazarda talep artışı olması nedeniyle personel sayısını arttırdı. Şirket sokağa çıkma yasağı uygulamasında da çift vardiyayla üretime devam ediyor.

Salgını günlerinde sosyal izolasyon ve sosyal mesafe en temel korunma yöntemi olarak işaret ediliyor. Bu da salgından korunmak için evde kalma dönemini başlattı.

İtalya gibi Avrupa ülkeleri hızlı vaka ve can kaybı artışını önleyebilmek amacıyla bütün nüfus için sokağa çıkma yasağı ilan ederken, Türkiye’de önce 22 Mart itibariyle 65 yaş üstüne, sonrasında 4 Nisan itibariyle 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.

Türkiye’de 20

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