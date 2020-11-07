Salgın Döneminde Yedek Öğretmenlerin Yerini Öğrenciler Aldı

Pandemi süreci neredeyse tüm dünyada eğitim sistemini ciddi oranda etkiledi. Birçok yerde internet üzeri eğitime geçilirken, farklı yöntemler de deneniyor. Amerika’da da bazı eğitim fakültelerinin öğrencileri, salgın nedeniyle oluşan eğitmen eksikliğini kapatıyor.

Samantha Wood, Güney Dakota’da, Aberdeen’deki Northern State Üniversitesi’nin eğitim fakültesinde öğrenci. Bu yıl üçüncü yılına giren Wood ve diğer öğretmen adayları okulda yedek öğretmen olarak çalışıyorlar.

Aberdeen Amerikan Haber Ajansı’na konuşan Wood, “Tecrübeyle öğreniyorum, bu harika bir şey” dedi.

Wood ilk derste heyecanlandığını ancak öğretmenin o gün için ne planladığını görmeye de can attığını söylüyor. Hayal gücünü kullanarak sınıf faaliyetlerini yürütmek ise Wood için kolay olmuş.

İki hafta boyunca farklı sınıflara yedek öğretmen olarak giren Wood, mezun olması için gereken saha tecrübesi saatlerini neredeyse tamamen doldurmuş. Ancak yedek öğretmen olarak çalışmaya devam etmeyi planlıyor.

Üniversitenin eğitim fakültesinin dekanı Andria Moon fakülte öğrencilerinin geçmişte de yedek öğretmen olarak üniversitede çalıştıklarını ancak bunun geçmişte ders kredisi olarak sayılmadığını söylüyor.