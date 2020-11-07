HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Salgın Döneminde Yedek Öğretmenlerin Yerini Öğrenciler Aldı

Salgın Döneminde Yedek Öğretmenlerin Yerini Öğrenciler Aldı

07.11.2020 18:50 | Son Güncelleme

Pandemi süreci neredeyse tüm dünyada eğitim sistemini ciddi oranda etkiledi. Birçok yerde internet üzeri eğitime geçilirken, farklı yöntemler de deneniyor. Amerika’da da bazı eğitim fakültelerinin öğrencileri, salgın nedeniyle oluşan eğitmen eksikliğini kapatıyor

Salgın Döneminde Yedek Öğretmenlerin Yerini Öğrenciler Aldı

Pandemi süreci neredeyse tüm dünyada eğitim sistemini ciddi oranda etkiledi. Birçok yerde internet üzeri eğitime geçilirken, farklı yöntemler de deneniyor. Amerika’da da bazı eğitim fakültelerinin öğrencileri, salgın nedeniyle oluşan eğitmen eksikliğini kapatıyor.

Samantha Wood, Güney Dakota’da, Aberdeen’deki Northern State Üniversitesi’nin eğitim fakültesinde öğrenci. Bu yıl üçüncü yılına giren Wood ve diğer öğretmen adayları okulda yedek öğretmen olarak çalışıyorlar.

Aberdeen Amerikan Haber Ajansı’na konuşan Wood, “Tecrübeyle öğreniyorum, bu harika bir şey” dedi.

Wood ilk derste heyecanlandığını ancak öğretmenin o gün için ne planladığını görmeye de can attığını söylüyor. Hayal gücünü kullanarak sınıf faaliyetlerini yürütmek ise Wood için kolay olmuş.

İki hafta boyunca farklı sınıflara yedek öğretmen olarak giren Wood, mezun olması için gereken saha tecrübesi saatlerini neredeyse tamamen doldurmuş. Ancak yedek öğretmen olarak çalışmaya devam etmeyi planlıyor.

Üniversitenin eğitim fakültesinin dekanı Andria Moon fakülte öğrencilerinin geçmişte de yedek öğretmen olarak üniversitede çalıştıklarını ancak bunun geçmişte ders kredisi olarak sayılmadığını söylüyor.

Bu yıl ise, ileri yaştaki yedek öğretmenlerin çoğunluğu Corona virüsü salgını döneminde sağlık endişesi nedeniyle ders vermediğinden, onların yerini alan öğretmen adayı öğrencilere stajyerlik kredisi sağlanıyor.

Bunun bir tür “alternatif saha tecrübesi” olduğunu söyleyen Moon devlet okullarının toplumlara büyük katkı sağladığını ve üniversite bünyesinde de bu katkıya destek olma şansını yakalamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Wood da, kendi tecrübesini diğer eğitim fakültesi öğrencilerine aktardığında onların da heyecanlanarak denemek istediklerini söylüyor.

Aberdeen bölgesi ilköğretim sorumlusu Becky Guffin de bu yıl salgın nedeniyle yedek öğretmen ihtiyacının epey arttığına vurgu yapıyor.

Güney Dakota Sağlık Bakanlığı, önlemleri kapsamında, virüse yakalandığı tespit edilen kişilerle temasta bulunanlara iki haftalık karantina öneriyor. Diğer taraftan, test sonuçlarının alınması da günler sürebildiğinden, işlerinden geçici olarak ayrılmak zorunda kalan birçok eğitmen var.

Guffin bölgede eğitim alanında yedek öğretmen ihtiyacını bir şekilde kapattıklarını ancak kimi zaman bunun da yeterli olmadığını belirtiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlarBulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Ermenistan yine sivillere saldırdı!Ermenistan yine sivillere saldırdı!
Kızına uyuşturucu veren anne cinayetle suçlandı Kızına uyuşturucu veren anne cinayetle suçlandı
En Çok Okunan Haberler
Belediye başkanı, haritayı paylaşarak uyardı
Belediye başkanı, haritayı paylaşarak uyardı
Valilik yeni kararı duyurdu: 15 gün boyunca yasak
Valilik yeni kararı duyurdu: 15 gün boyunca yasak
İsyan ettiler! Vefa ve etik kavramları yok olmuş
İsyan ettiler! Vefa ve etik kavramları yok olmuş
Eda Ece'nin Talat Bulut'a vedası olay oldu! İmalı paylaşım!
Eda Ece'nin Talat Bulut'a vedası olay oldu! İmalı paylaşım!
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'aspirin' kullanımıyla ilgili dikkat çeken uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'aspirin' kullanımıyla ilgili dikkat çeken uyarı
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek
Trump'ın ekibi oyların yeniden sayılmasını talep edecek
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Fransız yöneticiden insanlık dışı İzmir depremi yorumu
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Kızlarıyla izinsiz aynı evde kalan genci bacaklarından astılar
Diğer Haberler
Trump: Ben bu seçimi kazandım, büyük bir fakla
Trump: Ben bu seçimi kazandım, büyük bir fakla
Ermenistan'dan Azerbaycan'a topçu saldırısı
Ermenistan yine sivillere saldırdı!
ABD'de 'binde bir' gerçekleşecek olay! İkiz kardeşler aynı gün doğum yaptı
Tesadüfün böylesi! 'Binde bir' gerçekleşecek olay
Azerbaycan 16 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
Aliyev duyurdu! Azerbaycan'dan Ermenistan'a büyük şok
Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows koronavirüse yakalandı
Beyaz Saray'da kritik isim koronavirüse yakalandı
ABD seçimlerinde son durum: Trump mı kazanacak Biden mı?
ABD seçimlerinde son durum: Biden'dan yeni açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.