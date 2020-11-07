Salgın Döneminde Yedek Öğretmenlerin Yerini Öğrenciler Aldı

Pandemi süreci neredeyse tüm dünyada eğitim sistemini ciddi oranda etkiledi. Birçok yerde internet üzeri eğitime geçilirken, farklı yöntemler de deneniyor. Amerika’da da bazı eğitim fakültelerinin öğrencileri, salgın nedeniyle oluşan eğitmen eksikliğini kapatıyor.
Samantha Wood, Güney Dakota’da, Aberdeen’deki Northern State Üniversitesi’nin eğitim fakültesinde öğrenci. Bu yıl üçüncü yılına giren Wood ve diğer öğretmen adayları okulda yedek öğretmen olarak çalışıyorlar.
Aberdeen Amerikan Haber Ajansı’na konuşan Wood, “Tecrübeyle öğreniyorum, bu harika bir şey” dedi.
Wood ilk derste heyecanlandığını ancak öğretmenin o gün için ne planladığını görmeye de can attığını söylüyor. Hayal gücünü kullanarak sınıf faaliyetlerini yürütmek ise Wood için kolay olmuş.
İki hafta boyunca farklı sınıflara yedek öğretmen olarak giren Wood, mezun olması için gereken saha tecrübesi saatlerini neredeyse tamamen doldurmuş. Ancak yedek öğretmen olarak çalışmaya devam etmeyi planlıyor.
Üniversitenin eğitim fakültesinin dekanı Andria Moon fakülte öğrencilerinin geçmişte de yedek öğretmen olarak üniversitede çalıştıklarını ancak bunun geçmişte ders kredisi olarak sayılmadığını söylüyor.
Bu yıl ise, ileri yaştaki yedek öğretmenlerin çoğunluğu Corona virüsü salgını döneminde sağlık endişesi nedeniyle ders vermediğinden, onların yerini alan öğretmen adayı öğrencilere stajyerlik kredisi sağlanıyor.
Bunun bir tür “alternatif saha tecrübesi” olduğunu söyleyen Moon devlet okullarının toplumlara büyük katkı sağladığını ve üniversite bünyesinde de bu katkıya destek olma şansını yakalamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.
Wood da, kendi tecrübesini diğer eğitim fakültesi öğrencilerine aktardığında onların da heyecanlanarak denemek istediklerini söylüyor.
Aberdeen bölgesi ilköğretim sorumlusu Becky Guffin de bu yıl salgın nedeniyle yedek öğretmen ihtiyacının epey arttığına vurgu yapıyor.
Güney Dakota Sağlık Bakanlığı, önlemleri kapsamında, virüse yakalandığı tespit edilen kişilerle temasta bulunanlara iki haftalık karantina öneriyor. Diğer taraftan, test sonuçlarının alınması da günler sürebildiğinden, işlerinden geçici olarak ayrılmak zorunda kalan birçok eğitmen var.
Guffin bölgede eğitim alanında yedek öğretmen ihtiyacını bir şekilde kapattıklarını ancak kimi zaman bunun da yeterli olmadığını belirtiyor.