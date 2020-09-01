Salgın Döneminin İlk Konuklu Film Festivali

Corona virüsü salgını döneminde hayatın her alanında olduğu gibi kültürel alanda da etkinlikler yeniden şekil kazandı. Cannes Film Festivali ve diğer festivaller iptal edilirken bu dönemin, konukların fiziksel katılımıyla yüz yüze düzenlenecek ilk film festivali Venedik Film Festivali oluyor.

Dünyanın en eski film festivali olarak bilinen Venedik Film Festivali’nin 77’incisi, eski festivallerden farklı olarak sıkı Corona tedbirleri altında yapılacak.

Kırmızı halı törenine davetliler alınmayacak, Hollywood filmlerinin ve yıldızlarının büyük ölçüde katılmayacağı etkinlikte yüz maskeleri festivalin başlayacağı Çarşamba gününden itibaren hem açık hem de kapalı mekanlarda zorunlu olacak.

İtalya’nın turistik Venedik kentinin de bulunduğu Veneto bölgesi Şubat ayında virüsün ortaya çıkmasından bu yana önlemleri çok sıkı tutmasıyla biliniyor. Komşu Lombardiya bölgesi Avrupa’da salgının merkezi haline gelirken Veneto, yerel karantina önlemleri ve kapsamlı test uygulamasıyla virüsü kontrol altına almayı başarmıştı.