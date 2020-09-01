Salgın Döneminin İlk Konuklu Film Festivali

Corona virüsü salgını döneminde hayatın her alanında olduğu gibi kültürel alanda da etkinlikler yeniden şekil kazandı. Cannes Film Festivali ve diğer festivaller iptal edilirken bu dönemin, konukların fiziksel katılımıyla yüz yüze düzenlenecek ilk film festivali Venedik Film Festivali oluyor.
Dünyanın en eski film festivali olarak bilinen Venedik Film Festivali’nin 77’incisi, eski festivallerden farklı olarak sıkı Corona tedbirleri altında yapılacak.
Kırmızı halı törenine davetliler alınmayacak, Hollywood filmlerinin ve yıldızlarının büyük ölçüde katılmayacağı etkinlikte yüz maskeleri festivalin başlayacağı Çarşamba gününden itibaren hem açık hem de kapalı mekanlarda zorunlu olacak.
İtalya’nın turistik Venedik kentinin de bulunduğu Veneto bölgesi Şubat ayında virüsün ortaya çıkmasından bu yana önlemleri çok sıkı tutmasıyla biliniyor. Komşu Lombardiya bölgesi Avrupa’da salgının merkezi haline gelirken Veneto, yerel karantina önlemleri ve kapsamlı test uygulamasıyla virüsü kontrol altına almayı başarmıştı.
2-12 Eylül günleri arasında düzenlenecek festival, batıda Corona salgınından en çok etkilenen ilk ülke olan İtalya’nın sanat sahnesine geri dönüşüne de işaret ediyor. Ülkede salgın nedeniyle Tom Cruise’un ‘‘Görevimiz Tehlike 7’’ filminin çekimlerine bile üçüncü haftasının ardından son verilmek zorunda kalınmıştı.
İtalya’da 10 hafta boyunca uygulanan katı karantina önlemleri salgını büyük ölçüde dizginlemişti, ancak yaz tatili dönemi hastalığın yeniden hız kazanmasına neden oldu. Sağlık yetkilileri havaalanlarında ve limanlarda ülkeye giren yolculara test yaparak salgının yayılmasını önlemeye ve vakaları tespit ederek izole etmeye çalışıyor.
İçeride ve dışarıda maske zorunluluğu
Bunlara film festivaline katılacak ünlü konuklar da dahil. Avrupa’nın sınırları açık Schengen bölgesinden gelecek konuklar, ülkeye girdiklerinde test uygulamasına tabi tutulacak. Festivalde film gösterimleri sırasında aralarında mesafe bırakılan koltuklar rezervasyonlu olacak ve hem açık hem de kapalı mekanlarda maske takılması şart olacak.
Venedik kenti turizm müdürü Paola Mar, bu yıl Corona virüsü önlemlerine uymak zorunda olduklarını ancak gösterinin de devam etmesi gerektiğini söyledi. Mar, etkinliğin kentin neredeyse tamamen turizme dayanan ekonomisi için önemine de vurgu yaptı.
Hollywood filmleri ve yıldızları olmayacak
ABD ve İtalya arasındaki seyahat kısıtlamaları, genellikle Venedik Film Festivali’nin açılışında gösterilen ve Oscarlar gibi diğer film festivalleri öncesinde ilk sınavını veren Hollywood filmlerinin bu yıl etkinlikte gösterilmesini engelledi.
Bu da bu yıl festivalde George Clooney ve Bradd Pitt’in deniz taksisiyle festivale giriş yaptığı geleneksel görüntülerin olmayacağı anlamına geliyor. Geçen yıllarda festivalde yer alan Hollywood ünlüleri arasında Lady Gaga ve Joaquin Phoenix gibi isimler vardı. Lady Gaga’nın oynadığı ‘‘A Star is Born’’ filminin prömiyeri 2018’de Venedik’te yapılmış, Phoenix’in oynadığı ‘‘Joker’’ ise festivalin büyük ödülü Altın Ayı’yı kazanmıştı.
Bu yılki festival büyük ölçüde Avrupa filmlerinin yarışacağı bir etkinlik olacak. Uzun yıllar sonra festivalin açılışını ilk kez bir İtalyan filmi; Daniele Luchetti’nin yönettiği aile dramı ‘‘Lacci’’ filmi yapacak.
Andrea Segre’nin ‘‘Molecules’’ adlı filmi karantina altındaki boş Venedik’te geçen bir İtalyan belgeseli. Belgesel 1 Eylül gecesi festivalin açılış öncesi filmi olarak gösterilecek. İtalyan ayakkabı ustası Salvatore Ferragamo’nun hikayesini konu alan belgesel, yine İtalyan bir yönetmenin; Luca Guadagnino’nun imzasını taşıyor. Yönetmen kısa filmi “Fiori, Fiori, Fiori!” ile de Sicilya’da karantina sırasında çocukluk arkadaşlarıyla yeniden bağ kurma hikayesini anlatıyor.
Almodovar'dan ilk İngilizce film
Ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almodovar’ın ilk İngilizce çekilmiş filmi ‘‘The Human Voice’’un prömiyeri de festivalde yapılacak. Almadovar’ın kısa filminde yer alan oyuncu Tilda Swinton’a bu yıl festivalde Altın Aslan Hayat Boyu Başarı Ödülü verilecek.
Başkanlığını Cate Blanchett’in yapacağı büyük jüriden Romanyalı yönetmen Cristi Puiu’nun son dakikada çekilmesinin ardından boşalan koltuk Matt Dillon’a verildi.
Salgın nedeniyle yaşadığı ekonomik zorlukların üstesinden gelmeye çalışan kentte yolcu gemilerinin seferleri hala başlamış değil. Kentin müdavimlerinden olan jet sosyete de Kasım ayında yaşanan su baskınları ve salgın nedeniyle Venedik’e hala geri dönüş yapamadı.
Gondolcu Maurizio Carlotto, kentin Kasım ayından bu yana işlevsiz durumda olduğunu söyledi ve ‘‘Hiçbir şey yok. Açık olan otellerin yarısı boş. Geceleri restoranlar da bomboş’’ diye konuştu.
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