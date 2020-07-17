Salgın Dünyada Tırmanışta: Hindistan’da 1 Milyon Vaka

Corona virüsü salgınında ABD ve Brezilya’nın ardından Hindistan’da da vaka sayısı 1 milyonu aştı. Son 24 saatte 35 bine yakın vaka kaydedildi, 687 kişi hayatını kaybetti. Hindistan Sağlık Bakanlığı toplam can kaybının 25 bin 602’ye çıktığını açıkladı. Salgından en çok etkilenen eyaletler Maharaştra, Delhi ve Tamil Nadu. Güney Asya ülkesindeki vakaların yarısından fazlası bu eyaletlerde görüldü. Ancak 1 milyar 400 milyon nüfuslu Hindistan'ın sağlık sisteminin daha zayıf olduğu kırsal bölgelerinde salgının hızla yayıldığı belirtiliyor. Salgın nedeniyle Hindistan’ın birçok eyaleti ve şehrinde karantina önlemleri yeniden devreye sokuluyor. Ülkenin teknoloji üssü Bangalor’da Salı günü bir haftalık karantina başlatıldı. 128 milyon nüfuslu doğu eyaleti Bihar’da dün iki haftalık karantina yürürlüğe girdi. 200 milyondan fazla kişinin yaşadığı Uttar Pradeş eyaletinde de ay sonuna kadar her hafta sonunda sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Dünya genelinde kamu sağlık sistemine en az bütçeyi ayıran ülkelerden biri olan Hindistan’ın kırsal bölgelerinde hastaneye erişim çok az. Ülkede 1200 laboratuvar günde 300 bin numuneye tahlil yapıyor. Bazı şehirlerde reçetesiz test hizmeti de veriliyor. Ancak uzmanlar hala, yeterince Corona virüsü testi yapılamamasının da endişe verici olduğunu belirtiyor.

Hindistan’a komşu ülke Pakistan’da ise günlük vaka ve can kaybı sayısında düşüş sürüyor. Haftanın son gününde ülkede, 49 can kaybı kayda geçti, bve 2.085 yeni vaka kayda geçti. Şubat’tan bu yana açıklanan toplam vaka sayısı 260 bin oldu. Başbakan İmran Han, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Pakistan’ın komşu Hindistan’ın aksine Covid-19’dan ölüm ve vakaların azaldığı şanslı ülkelerden biri olduğunu söyledi ve halkı ay sonundaki Kurban Bayramı boyunca da sosyal mesafe kurallarına uymaya çağırdı. Şincan’dan çıkışlara Corona kısıtlaması Corona virüsü salgınının çıkış yeri kabul edilen Çin’de de Şincan bölgesinde yeni vaka artışları yaşanıyor. Şincan’da 17 yeni vaka tespit edilmesi sonrası, bölgedeki havaalanlarından yolculuk yapacaklardan Corona virüsü taşımadıklarına dair negatif test sonucu ve sağlık raporu talep ediliyor. Hong Kong’da ise Perşembe günü 67 yeni vaka ile bugüne kadarki en yüksek artış yaşandı. Pekin yönetimi Hong Kong’dan Çin anakarasına seyahat edenlere de son üç gün içinde yapılmış test sonucunun negatif çıkması ve yolculuk öncesi 14 günlük denetimli karantina şartı getirdi.