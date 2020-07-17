Salgın Dünyada Tırmanışta: Hindistan’da 1 Milyon Vaka

Corona virüsü salgınında ABD ve Brezilya’nın ardından Hindistan’da da vaka sayısı 1 milyonu aştı. Son 24 saatte 35 bine yakın vaka kaydedildi, 687 kişi hayatını kaybetti. Hindistan Sağlık Bakanlığı toplam can kaybının 25 bin 602’ye çıktığını açıkladı.
Salgından en çok etkilenen eyaletler Maharaştra, Delhi ve Tamil Nadu. Güney Asya ülkesindeki vakaların yarısından fazlası bu eyaletlerde görüldü. Ancak 1 milyar 400 milyon nüfuslu Hindistan'ın sağlık sisteminin daha zayıf olduğu kırsal bölgelerinde salgının hızla yayıldığı belirtiliyor.
Salgın nedeniyle Hindistan’ın birçok eyaleti ve şehrinde karantina önlemleri yeniden devreye sokuluyor. Ülkenin teknoloji üssü Bangalor’da Salı günü bir haftalık karantina başlatıldı. 128 milyon nüfuslu doğu eyaleti Bihar’da dün iki haftalık karantina yürürlüğe girdi. 200 milyondan fazla kişinin yaşadığı Uttar Pradeş eyaletinde de ay sonuna kadar her hafta sonunda sokağa çıkma yasağı kararı alındı.
Dünya genelinde kamu sağlık sistemine en az bütçeyi ayıran ülkelerden biri olan Hindistan’ın kırsal bölgelerinde hastaneye erişim çok az. Ülkede 1200 laboratuvar günde 300 bin numuneye tahlil yapıyor. Bazı şehirlerde reçetesiz test hizmeti de veriliyor. Ancak uzmanlar hala, yeterince Corona virüsü testi yapılamamasının da endişe verici olduğunu belirtiyor.
Hindistan’a komşu ülke Pakistan’da ise günlük vaka ve can kaybı sayısında düşüş sürüyor. Haftanın son gününde ülkede, 49 can kaybı kayda geçti, bve 2.085 yeni vaka kayda geçti. Şubat’tan bu yana açıklanan toplam vaka sayısı 260 bin oldu.
Başbakan İmran Han, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Pakistan’ın komşu Hindistan’ın aksine Covid-19’dan ölüm ve vakaların azaldığı şanslı ülkelerden biri olduğunu söyledi ve halkı ay sonundaki Kurban Bayramı boyunca da sosyal mesafe kurallarına uymaya çağırdı.
Şincan’dan çıkışlara Corona kısıtlaması
Corona virüsü salgınının çıkış yeri kabul edilen Çin’de de Şincan bölgesinde yeni vaka artışları yaşanıyor. Şincan’da 17 yeni vaka tespit edilmesi sonrası, bölgedeki havaalanlarından yolculuk yapacaklardan Corona virüsü taşımadıklarına dair negatif test sonucu ve sağlık raporu talep ediliyor.
Hong Kong’da ise Perşembe günü 67 yeni vaka ile bugüne kadarki en yüksek artış yaşandı. Pekin yönetimi Hong Kong’dan Çin anakarasına seyahat edenlere de son üç gün içinde yapılmış test sonucunun negatif çıkması ve yolculuk öncesi 14 günlük denetimli karantina şartı getirdi.
Japonya’da vaka sayıları iki gündür artışta
Japonya’nın başkenti Tokyo’da da peş peşe iki gündür en yüksek vaka artışları yaşandı; Cuma günü kaydedilen yeni hasta sayısı 293 oldu. Perşembe günü de 286 yeni vakanın tespit edilmesi, ülkede ekonomik faaliyetlere erken dönüldüğü eleştirilerine neden oldu.
Seyahat ve turizmi canlandırmak için indirimli kampanya planlarını gelecek hafta başlatmayı planlayan Japonya, bölge ülkelerine kıyasla Corona virüsünden daha az etkilendi. Açıklanan rakamlara göre ülkede bugüne kadar 1000 civarında kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 24 binin altında kaldı.
İsrail’de ikinci dalga korkusu
Mart’tan Mayıs sonuna kadar uyguladığı karantina tedbirleriyle salgını kontrol altına alan İsrail’de de ikinci dalga korkusu yaşanıyor. Sadece Perşembe günü 1.900 yeni vakanın kayda geçtiği ülkede Başbakan Benyamin Netanyahu hükümeti yeni kısıtlamaları devreye soktu.
Yeni tedbirlere göre restoranlar dahil birçok işletme hafta sonları kapalı kalacak. Bu işletmeler arasında mağazalar, alışveriş merkezleri, kuaför ve berberler, turistik bölgeler var. Restoranlara da hafta sonunda sadece paket servise izin verilecek. Spor salonları da profesyonel atletler dışında müşterilere tamamen kapatılıyor. Kapalı ortamlarda 10, açık havada ise 20’den fazla kişinin bir araya gelmesine izin verilmeyecek.
Ülkede bugüne kadar 45 binden fazla vaka tespit edildi; 384 kişi Corona virüsünden hayatını kaybetti.
Ortadoğu’da Corona virüsüne en büyük kaybı veren İran’da da salgın yeniden hızlandı. Son 24 saatte 2.379 yeni vaka ve 183 can kaybı olduğu açıklandı. Ülkede toplam vaka sayısı 270 bine, can kaybı da 14 bine yaklaştı. Sağlık Bakanlığı 3.500 hastanın durumunun ağır olduğunu bildirdi.