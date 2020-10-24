Salgın Enstrümanlara İlgiyi Arttırdı

Corona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları başta olmak üzere pandemi döneminde evlerinde kalmak zorunda olanların kimileri mutfağa girdi, kimileri resim ve müzik gibi sanat dallarına yoğunlaştı. Uzun yıllardır enstrüman çalmak isteyip de bir türlü başlayamayan insanlar, bu dönemde online eğitimlerle derslere başladı.
VOA Türkçe’ye konuşan Bağlama Öğretmeni Ahmet Mercandağı, pandemi sürecinin insanların kendilerini tanımasını sağladığını belirtirken, 28 yıllık bağlama ustası Enver Arslanyürek ise en çok bağlamayı bu dönemde sattığını ve tamir ettiğini ifade etti.
“Pandemi insanların kendilerini tanımasını sağladı’’
Bağlama çalmayı öğrenememenin tek nedeninin öğrenmeye başlamamak olduğunu söyleyen bağlama öğretmeni Ahmet Mercandağı “Pandemi dönemi ilk başladığı zamanlarda bizim işlerde patlama oldu. İnsanlar pandemi döneminde evde kalmak zorunda olduklarından dolayı hamur, kek, börek falan yapmaya başladılar. İnsanlar o dönemlerde aslında sanatsal ruhlarının olduğunu da gördüler. Bazıları ‘Benim dedem de saz çalardı ben de denesem mi acaba, benim anneannem de gitar çalardı ben de denesem mi acaba’ diye düşünürken, bizim işlerde bir enstrüman satış patlaması oldu. Bir nevi pandemi insanların kendilerini tanımasına yardımcı oldu’’ dedi.
“Boş oturacağıma saz öğrenmeye çalışayım’’
Pandemiden dolayı işinde herhangi bir durgunluk olmadığını söyleyen bağlama ustası Enver Arslanyürek ise “28 yıldır bağlama yapıyorum, hasar gören sazların tamiratını ve ayarlamalarını yapıyorum ama çalmayı bilmiyorum. Pandemiden dolayı benim işimde fazla bir durgunluk olmadı. Tamirat ve satışlarım devam etti’’ diye konuştu.
‘’Yalnız kalınca sanata yöneldim’’
Üniversite öğrencisi Yakup Kaplan ise, “Ben 7-8 yıldır bağlama çalmayı öğrenmek istiyordum. Fakat bağlamam sürekli duvarda asılı duruyordu. İşten okuldan dolayı bir türlü öğrenmeye fırsatım olmuyordu. Pandemi süreciyle beraber tekrar sazımı elime alıp Youtube üzerinden online dersleri takip etmeye başladım. Pandemi sürecinde normalleşme sürecine girince de saz kursuna kayıt yaptırdım. Şimdi kursa devam ediyorum, bayağı da ilerlettiğimi düşünüyorum. Yalnız kalınca sanata yöneldim. Sadece bağlama değil, resim yaptım, şiirler okumaya başladım. Bir nevi kendim oldum, pandemi aslında beni kendime de getirdi diyebiliriz’’ ifadelerini kullandı.