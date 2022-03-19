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Salgın geri mi dönüyor? 1 yıl sonra İlk can kayıpları yaşandı!

19.03.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsün yayılımına karşı uygulanan katı politikalarla anılan Çin'de, 1 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez virüs kaynaklı can kaybı yaşandı. Çin'in Cilin eyaletinde virüs bulaşan 2 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede en son 26 Ocak 2021'de Covid-19'a bağlı can kaybı bildirilmişti.

Salgın geri mi dönüyor? 1 yıl sonra İlk can kayıpları yaşandı!

Covid-19 salgınında ilk vakaların görüldüğü Çin ana karasında bir yılı aşkın sürenin ardından virüse bağlı ilk can kaybı yaşandı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinde virüs bulaşan 2 kişi hayatını kaybetti.

1 YILDAN SONRA BİR İLK!

Çin ana karasında en son 26 Ocak 2021'de Covid-19'a bağlı can kaybı bildirilmişti.

Çin'de son haftalarda Omicron varyantını taşıyan vakalar, çok sayıda eyalet ve bölgeye yayıldı. Günlük vaka sayısı, bazı günlerde 3 bini aşarken belirti göstermediği için genel toplama dahil edilmeyen "asemptomatik" vakalarla 5 binlere kadar ulaştı.

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"SIFIR VAKA" STRATEJİSİ TARTIŞILMAYA BAŞLADI

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Covid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Covid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

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KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE BELİRSİZLİK HAKİM

Diğer ülkeler Covid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı, hala belirsizliğini koruyor.

Devlet Başkanı Şi Cinping, 17 Mart'ta başkanlık ettiği Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi toplantısında, son haftalarda artan vakaların hızla kontrol altına alınması gerektiğini belirterek "sıfır vaka stratejisine" bağlı kalınması gerektiğini vurgulamıştı.

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Öte yandan, Covid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgın dalgası Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde de bugüne dek görülen en büyük salgın dalgasını yarattı.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu kentte yılbaşından bu yana vaka sayısı 1 milyonu, can kaybı sayısı ise 5 bini aştı. Kentteki vakaların yüzde 88'i, ölümlerin ise yüzde 89'u bu dönemde kaydedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Çin
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