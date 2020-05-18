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  4. Salgın Gölgesinde Ramazan Sofrası: "Virüs İnsanları Yalnızlaştırıyor"

Salgın Gölgesinde Ramazan Sofrası: "Virüs İnsanları Yalnızlaştırıyor"

18.05.2020 16:41 | Son Güncelleme

Türkiye'de salgın Ramazan etkinliklerini de etkiledi. VOA Türkçe, Gaziantep'te Çalımlı ailesinin iftar sofrasına konuk oldu. Ali Çalımlı, salgından dolayı bu yıl Ramazan ayını buruk yaşadıklarını belirterek, virüsün bir nevi insanları yalnızlaştırdığını söyledi

Salgın Gölgesinde Ramazan Sofrası: "Virüs İnsanları Yalnızlaştırıyor"

İnsan sağlığını ve ülke ekonomilerini olumsuz etkileyen Corona virüsü salgını günlük yaşamda da derinden sarstı. Türkiye’de salgının seyrine bakıldığında vaka ve ölüm sayılarında artış gözlenen Gaziantep’te Ramazan ayı etkinlikleri de yüksek risk taşıyor. Kentte her Ramazan ayında insanları bir araya getiren iftar davetleri de Corona virüsü salgınından etkilendi.

VOA Türkçe’ye konuşan Gaziantepli Ali Çalımlı, salgından dolayı bu yıl Ramazan ayını buruk yaşadıklarını belirterek, virüsün bir nevi insanları yalnızlaştırdığını söyledi.

Evli ve 5 çocuk babası Ali Çalımlı paylaşılmayan iftar sofralarında Ramazan ayı maneviyatının tam anlamıyla yaşanmadığını ifade ederek “Gaziantep kültüründe eski Ramazanlarda anne, baba, eş, dost, akraba ve komşu ziyaretleri olurdu. Çünkü Ramazan ayı demek bereket demek, paylaşmak demektir. Bu kültürün en iyi yaşatıldığı illerden birisidir Gaziantep. Gerek yemek kültürü, gerekse gastronomi kenti olması nedeniyle her zaman komşuluk ilişkileri ve akraba ziyaretleri görülürdü. Ama bu yıl Corona virüsü nedeniyle evimizde kalıyoruz, evimizde kendi yemeklerimizi yapıp kendi ailemizle iftarlarımızı yapıyoruz. Gönül isterdi ki şu sofrada komşularımız, akrabalarımız ve dostlarımızla birlikte olalım. Ramazan ayının bereketini maneviyatını hep birlikte yaşayalım ama inşallah Corona virüsüyle mücadele tamamlandıktan sonra bundan sonraki Ramazanlarda bütün sevdiklerimizle yine eski günlerdeki gibi bu iftar sofralarında buluşuruz. Gaziantep’te Corona virüsü vaka sayıları oldukça yüksek, sizlerden ricamız evlerinizde kalıp bir an önce hep birlikte bu virüsten kurtulmayı amaçlayalım. Hiçbir virüs bizim alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir’’ şeklinde konuştu.

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