HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Salgın gölgesinde yurt genelinde seçim!

Salgın gölgesinde yurt genelinde seçim!

06.06.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye bugün seçim sabahına uyandı. Yurt genelinde 765 köy ve mahallede farklı sebeplerle boşalan muhtarlık koltukları için yapılan seçimle yeni muhtarlar belli olacak. Muhtarlık seçiminde İstanbul'a 14 mahalleye sandık kurulurken yargı süreci sonucu 7 yılın ardından belde statüsü kazanan Afyonkarahisar Güney'de de belde belediye başkanlığı seçimi yapılıyor. Koronavirüs gölgesinde yapılan seçimlerde seçmenler ve görevliler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.

Salgın gölgesinde yurt genelinde seçim!

Ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından bugün ara seçimler yapılıyor.

Türkiye genelinde 765 yerde sandığa gidilecek seçimde, İstanbul'da da 14 mahalle yeni muhtarlarını belirleyecek.

11'İ KADIN 62 ADAY YARIŞIYOR

71 bin seçmen sandık başına gideceği İstanbul’da muhtarlık için toplam 62 aday yarışırken, adayların 11’ini kadınlar oluşturuyor.

Bayrampaşa Vatan Mahallesi’nde 6, Kağıthane Telsizler Mahallesi’nde 4, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi’nde 3, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi’nde 2, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi’nde 3, Güngören Sanayi Mahallesi’nde 7, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi’nde 10, Şişli Feriköy Mahallesi’nde 3, Çatalca’da Ormanlı Mahallesi’nde 7, Kaleiçi Mahallesi’nde 5, Beyoğlu’nda Asmalı Mescit Mahallesi’nde 2, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’nde 5, Katipmustafa Çelebi Mahallesi’nde 3 ve Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi’nde 2 aday bulunuyor. Mecidiyeköy 3, Ormanlı, Anadolu Kavağı, Feriköy, Katipmustafa Çelebi, Asmalı Mescit, Cihannüma, Vatan ve Sanayi mahallelerinde birer kadın, muhtarlık için mücadele edecek.

maltepede-muhtarlik-secimi-heyecani_6739_dhaphoto5

HES KODU OLMAYANLAR ALINMADI

Seçim heyecanı yaşanan mahallelerden biri olan Güngören Sanayi Mahallesi’nde de hazırlıklar sabah 07.00’da başladı. Oylama öncesi Gündoğdu İlkokulu’na gelen görevliler, 30 sandıkta yapılacak seçimler için sınıfları hazırladı. Zarflar ve sandıklar mühürlendi, sınıflar numaralandırıldı.

guney-beldesinde-secim-heyecani_6356_dhaphoto5

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı okulda polis ekipleri, HES kodu sorgulaması yaptı, HES kodu olmayan görevliler ve seçmenler okula alınmadı. 9001 seçmenin oy kullanacağı seçimde, 08.00’da başlayan oylama işlemi saat 17.00’da sona erecek.

maltepede-muhtarlik-secimi-heyecani_6739_dhaphoto4

“ZOR BİR SEÇİM OLACAK”

Muhtar adaylarından Ünal Yılmaz, “Seçimlerin mahallemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Diğer aday arkadaşlara da başarılar diliyorum. Zor bir seçim olacak. Biliyorsunuz ara bir seçim. Ara seçimlerde adaylar biraz daha fazla oluyor. Biraz daha sıkışık oluyor. Pandemi sürecinde, sokağa çıkma yasağında olsun, öğrenciler de sınavda zaten bugün. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin” diye konuştu.

-istanbulda-14-mahallede-secim-heyecani-basladi-11i-kadin-62-muhtar-adayi-yarisiyor_9956_dhaphoto5

“MAHALLEMİZE DAHA İYİ HİZMET EDECEK OLAN KAZANSIN”

Oyunu kullanan adaylardan Abdülkadir Sofuoğulları ise, “Bu yarışta biz de varız. Oyumuzu kullanmaya geldik. İnşallah iyi olan değil de mahallemize daha iyi hizmet edecek olan kazanır. İnşallah bu süreçte de iyi olan biz olacağız” dedi.

maltepede-muhtarlik-secimi-heyecani_6739_dhaphoto1

7 YIL SONRA SANDIK BAŞINA GİTTİLER

Nüfusu 2 binin altında olduğu için 2014'te kapatılan, daha sonra başlatılan yargı süreci ile tekrar belde statüsüne geçen Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde de vatandaşlar oy kullanmaya başladı.

-istanbulda-14-mahallede-secim-heyecani-basladi-11i-kadin-62-muhtar-adayi-yarisiyor_9956_dhaphoto1

Seçimde 8 belediye başkan adayı seçime katılırken seçmenler sabah erken saatlerde oylarını kullanmak için sandık başına gitti.

-istanbulda-14-mahallede-secim-heyecani-basladi-11i-kadin-62-muhtar-adayi-yarisiyor_9956_dhaphoto4

Güney İlkokulunda 1830 seçmen kurulan 8 sandıkta oy kullanacak. Sorunsuz başlayan oy kullanma işlemi 17.00'ye kadar devam edecek.

guney-beldesinde-secim-heyecani_6356_dhaphoto4

Belde de belediye başkanının yanı sıra 4 mahallenin de muhtar seçimi yapılıyor. Jandarma ekipleri seçimlerin sorunsuz geçmesi için yoğun güvenlik önlemleri aldı.

guney-beldesinde-secim-heyecani_6356_dhaphoto3

Oyunu kullanan Mevlüt Aytekin, köylerinin yeniden belediye olmasından memnun olduğunu ifade etti.

20210606_2_48630467_65823057_Web

Ahmet Çetin, belediye olması için 7 yıl çok uğraş verdiklerini ve oy kullanmaktan mutlu olduklarını söyledi.

maltepede-muhtarlik-secimi-heyecani_6739_dhaphoto3

maltepede-muhtarlik-secimi-heyecani_6739_dhaphoto2

-istanbulda-14-mahallede-secim-heyecani-basladi-11i-kadin-62-muhtar-adayi-yarisiyor_9956_dhaphoto3

-istanbulda-14-mahallede-secim-heyecani-basladi-11i-kadin-62-muhtar-adayi-yarisiyor_9956_dhaphoto2

guney-beldesinde-secim-heyecani_6356_dhaphoto2

guney-beldesinde-secim-heyecani_6356_dhaphoto1

20210606_2_48630467_65823051_Web

20210606_2_48630467_65823052_Web

20210606_2_48630467_65823053_Web

20210606_2_48630467_65823054_Web

20210606_2_48630467_65823055_Web

20210606_2_48630467_65823056_Web

20210606_2_48630467_65823059_Web

(DHA-AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Türkiye'den Almanya'ya karantinasız uçuşlar başladıTürkiye'den Almanya'ya karantinasız uçuşlar başladı
Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü
Anahtar Kelimeler:
seçim

En Çok Okunan Haberler

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

30 yıllık birikimleriyle otomobil aldılar! Kaza yapınca büyük şok yaşadılar

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Kayıp kız eve dönüp evlendiğini söyledi, sonrası korkunç

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Veliler tepki gösterdi! Valilik'ten 'LGS' incelemesi

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Bülent Serttaş'ın yeni klibinde çıplak kadınlar oynadı!

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Olay sözler: Sana ne lan! Önce melek gibi karına...

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Gören polisi aradı! Ağaca asılı halde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

Erdoğan'dan 'müsilaj' mesajı! "Talimat verdim" dedi ve duyurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Bakan Soylu'dan dikkat çeken yorum: Çatlasınlar, patlasınlar

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

Şentop'tan Soylu'ya "10 bin dolar alan siyasetçi" sorusu

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

İstanbul'da yeni virüs endişesi: Temasta bulunmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.