Salgın Günlerinde Ambulansla Uyuşturucu Sevkiyatı

Yolda denetim yapan jandarma ekiplerini gören bir ambulans sürücüsünün şüpheli hareketleri Diyarbakır ve İstanbul arasında yapılmaya çalışılan bir uyuşturucu sevkiyatını ortaya çıkardı. Jandarma ekiplerini gören ambulanstan atılan valizlerde 112 kilo esrar ele geçirildi.

Corona virüsü salgını nedeniyle şehirlerarası yolculuğun kısıtlandığı bugünlerde, Diyarbakır’ın Sur İlçesine bağlı Mermer Köyü yakınlarında seyir halinde olan İstanbul plakalı bir ambulans, yol kontrolü yapan jandarma ekiplerinin dikkatini çekti.

Ambulans kontrol noktasına yaklaştığı sırada aniden durdu. Araçtan inen şoförün bazı eşyaları yol kenarına attığını fark eden jandarma ekipleri, ambulansı kontrol noktasında durdurdu. Ambulansta bulunanların hareketlerinden şüphelenen askerler, bir süre önce durdukları yere giderek arama yaptı. Aramada yola atılan ve içerisinde 112 kilo esrar bulunan 6 valiz ele geçirildi.

Yapılan soruşturmada ambulansın uyuşturucu sevkiyatı için kiralandığı belirlendi. Valilikten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; ”Konu ile ilgili olarak yapılan araştırmada; İstanbul İlinde ikamet eden F.B. isimli şahsın hasta olduğunu ve Diyarbakır iline gitmesi gerektiğini beyan ederek, özel bir şirketten ambulans kiraladığı, aracın Diyarbakır ili merkezine yaklaştığında şüpheli şahsın fikir değiştirerek Lice İlçesine gitmesi gerektiğini söylediği, ambulansın Lice ilçesine geldiğinde şüpheli şahsın telefonla görüşme gerçekleştirmesi sonucu yabancı bir şahsın 6 parça valizi şüpheliye teslim ederek ambulansa koyduğu, şahsın valizleri aldıktan sonra ambulans görevlilerine İstanbul’a dönmek istediğini söylediği tespit edilmiştir.”

Ambulansta bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Üç kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, ambulansı kiralayan F.B.’nin sorgusu sürüyor. Bu arada uyuşturucuyu F.B.’ye teslim edenlerin yakalanmasına çalışılıyor.

